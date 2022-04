Umfrage: Geringes Vertrauen in Justiz

Nur etwa die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher vertraut der heimischen Justiz. Dies geht aus einer Umfrage hervor, die das Meinungsforschungsinstitut Unique research für profil durchführte.

Demnach geben 44% der Befragten an, eher großes Vertrauen in die Justiz zu haben. 7% sagen, sie hätten sehr großes Vertrauen. 27% haben eher geringes Vertrauen in die Justiz, 15% sogar sehr geringes. Der Rest machte keine Angaben.

n=500; Schwankungsbreite: +/-4,4%