Verschwörungsmythen: Der Stammbaum der Impfgegner

Derzeit schwenken sie auch russische Fahnen. Diese kontrastieren zwar inhaltlich mit den „Freiheit!“-Taferln, die von der Impfgegnergemeinde bei allen Aufmärschen getragen werden, aber was soll’s. Dort passt schließlich vieles nicht zusammen: Die rechten Recken und ihre Führer passen nicht zu den tirilierenden Esoterikerinnen, die Christen mit den großen Metallkreuzen auf der Brust heben sich von den Hippies mit ihren Jutetaschen ab, und die vielen Kleinbürgerehepaare in Lodenmänteln, die es an diesen Wochenenden nach Wien verschlägt, passen ohnehin nicht in Demonstrationszüge.

Aber das stört niemanden in diesen Marschkolonnen, denn sie alle sind in ganz großer Mission unterwegs: zur Verhinderung der „Corona-Diktatur“. Aufmärsche von mehr als 40.000 Menschen gibt es auch in Wien nur selten. Noch bemerkenswerter waren die 17.000 Demonstranten in Graz und die 9000 in Bregenz. Etwa ein Viertel der österreichischen Bevölkerung sympathisiert laut Umfragen mit den Demonstrationen der „Maßnahmengegner“, 15 Prozent könnten sich vorstellen, selbst daran teilzunehmen.

Die absolute Mehrheit dieser Impfgegner glaubt an die Wirkung der Homöopathie (60 Prozent) oder meint, „dass gesunder Menschenverstand wichtiger ist als wissenschaftliche Studien“ (54 Prozent). Zwei von drei sind felsenfest davon überzeugt, „dass Wissenschafter mit Politik und Wirtschaft unter einer Decke stecken“, so eine im vergangenen Herbst veröffentlichte Studie des Instituts für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien.