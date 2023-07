Mehrheit für bessere Bezahlung in der Pflege

Österreichs Spitäler sind am Limit. Das zeigt nicht zuletzt der Warnstreik in der Notaufnahme der Klinik Ottakring. Grund für die Überlastung ist Personalnot - vor allem in der Pflege. Die Dramatik der Situation ist mittlerweile fast allen Österreicherinnen und Österreichern bewusst, wie eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Unique Research für profil zeigt. Nur jeder 16. Befragte glaubt, dass das Problem größer gemacht wird, als es tatsächlich ist. Mehr als die Hälfte der 800 Befragten halten bessere Bezahlung bei gleichbleibender Arbeitszeit für den sinnvollsten Weg, um den Mangel zu lindern.