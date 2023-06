Der Pflegeberuf genießt in Österreich kein gutes Image. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Unique Research für profil sprach sich fast die Hälfte der Befragten für bessere Arbeitsbedingungen und Löhne im Pflegebereich aus, bevor man Pflegekräfte im Ausland rekrutiert. Ein Viertel der Befragten ist hingegen der Meinung, dass der Pflegenotstand ohne Zuzug aus dem Ausland nicht zu bewältigen ist. Ein weiteres Viertel spricht sich für eine Mischung aus beidem aus - also bessere Arbeitsbedingungen und ausländische Pflegerinnen und Pfleger.

Vor allem Jüngere - nämlich 40 Prozent 16- bis 29-Jährigen und die Hälfte der 30- bis 59-Jährigen - sprechen sich klar für Verbesserungen beim Beruf Pflege, bevor ausländische Arbeitskräfte angeworben werden. In der Generation 60 plus ist die Zustimmung für das Anwerben von Pflegekräften im Ausland deutlich höher.