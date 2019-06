Umfrage: Klare Mehrheit hält Philippa Straches Kandidatur für nicht tragbar

Peter Eberl (pete7) vor 52 min

Mein Gott Profil - halten Sie die Bürger wirklich für so dumm, dass Sie solche Umfragen eines Institutes Unique Research, des SPÖ Mannes Kalina, für wirklich objektiv halten.

Die Frau Straches ist elouent, erfahren etc.

Warum sollte sie nicht in die Politik Schauen Sie einmal nach Wien, was sich da an Verwandten der Sozis in der Regierung tummelt. Aber das stört Sie nicht, unfassbar!