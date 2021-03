Umfrage: Wenig Zuversicht auf Impfung bis Sommer

Die Polit-Debatten darüber, ob Österreich zu wenig Impfstoff bestellt hat und wer daran schuld ist, schlagen sich in der Bevölkerung nieder: Die Zuversicht, dass alle Impfwilligen in naher Zukunft geimpft werden, ist sehr niedrig. „Werden bis zum Sommer alle impfwilligen ÖsterreicherInnen ihre Impfung erhalten haben?“ – Das fragte das Institut „Unique resarch“ im Auftrag von profil. 42 Prozent antworten darauf mit „eher nein“, 28 Prozent mit „nein, ganz sicher nicht“. Nur 5 Prozent glauben mit „ja, ganz sicher“, weitere 21 Prozent mit „eher ja“ an eine Impfung bis Sommer.