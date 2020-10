Umfrage: Zwei Drittel empfinden Corona-Situation als belastend

Die Menschen in Österreich kämpfen mit den psychischen Folgen der Pandemie. So geben insgesamt 69% der Befragten an, dass sie durch die Corona-Situation persönlich belastet sind. Davon empfinden 25% die Lage sogar als „sehr belastend“, weitere 44% als „eher belastend“.

Wie die vom Meinungsforschungsinstitut Unique Research für die aktuelle profil-Ausgabe durchgeführte Umfrage zeigt, lässt die Corona-Krise nur eine Minderheit unbekümmert: 25% der Befragten empfinden ihr Leben während der Pandemie „wenig“ belastend und 5% „gar nicht“.

Zwei Gruppen macht die Situation besonders zu schaffen. 78% der unter 30-jährigen fühlen sich belastet – und 75% der Menschen mit Kindern.

Rest auf 100%: k. A., Methode: Online-Befragung, Zielgruppe: Österr. Bevölkerung ab 16 Jahren, Max. Schwankungsbreite der Ergebnisse: ±4,4 Prozentpunkte, Sample: n=505 Befragte, Feldarbeit: 26. bis 29.Oktober 2020