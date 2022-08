Unsicher im öffentlichen Raum: Nicht belästigen reicht nicht

All diese Einschüchterungen und Sexualisierungen prägten schon in der Schulzeit mein Männerbild. Bis heute reagiere ich zuerst mit Abwehrhaltung, selbst wenn ein fremder Mann mich "normal" anspricht. In manchen Situationen, etwa nachts, denke ich automatisch an Gefahrenabwehr. "Schreib mir, wenn du zu Hause bist" – ein Satz, den ich schon Dutzende Male gesagt und gehört habe, wenn ich mich von Freundinnen verabschiede. Heimweg, das bedeutet für mich auch: Meinen Standort mit einer Freundin teilen. Jemanden anrufen, wenn mir der Taxifahrer ein ungutes Gefühl gibt. Auf der Straße Ausschau nach einer Frau halten, an die ich mich wenden kann. Die Kopfhörer nicht benutzen. Den Schlüssel fest in der Hand halten, noch weit entfernt von der Haustür.

Mit meinen Erfahrungen bin ich nicht allein. Eine Studie des Instituts für Familienforschung stellte schon 2011 fest: Drei Viertel der Frauen in Österreich wurden im Erwachsenenalter sexuell belästigt. Bei Männern ist es ein Viertel. Spätestens seit der #MeToo-Bewegung sprechen mehr Betroffene von ihren Erfahrungen und wehren sich. Mit den Vorwürfen gegen Wolfgang Fellner wurde erstmals ein großer #MeToo-Fall in der Medienszene publik. Zuletzt löste die Regisseurin Katharina Mückstein eine Debatte in der österreichischen Filmbranche aus, als sie Erfahrungen sexueller Belästigung auf Instagram teilte. Jede einzelne Stimme stärkt die gesellschaftliche Bewusstseinsbildung.