Marion Kaufmann hat gerade viel zu tun. Das mag auf den ersten Blick nicht so aussehen. Seit dem Wochenende läuft die 63-Jährige aus Hollabrunn nur in ihrem Badeanzug herum. Mit dem Wetter hat das aber nichts zu tun. Obwohl, genau genommen schon. Das Wetter ist der Grund, warum Kaufmann keine Waschmaschine mehr hat, die ganze Waschküche ist hinüber. Deswegen trägt sie den Badeanzug: „Ich kann ja nichts waschen.“ Sie hat auch keinen Strom, weil der Stromkasten völlig unter Wasser stand. Alles, was Marion Kaufmann in ihrem Keller aufbewahrt hatte, die Schränke mit ihren selbstgemachten Dekoschalen, die Winterkleidung, die Familienfotos – alles ist aufgequollen, nass, verschmutzt oder zerstört.

Bei Marion Kaufmann und ihrem Lebensgefährten Johannes Resch aus Hollabrunn rechnen die Sachverständigen mit einem Schadensausmaß bis zu 200.000 Euro. Das betrifft den gesamten Hausrat in Keller und Garage, das Motorrad des 61-Jährigen und die beiden Autos des Paares. Eines wurde von der Flut mitgerissen, auf das andere ist ein Baum gekracht. Totalschaden. Der Runzenbach, der sich innerhalb weniger Stunden in eine reißende Flut verwandelt hatte, hat den beiden beinahe alles genommen. „Wir haben erst vergangenes Jahr den Keller saniert. Ich weiß nicht, wie ich das stemmen soll“, sagt die 63-Jährige. Von der Versicherung haben sie 10.000 Euro erhalten. Auf die Hilfe vom Katastrophenfonds müssen sie noch warten.

In den vergangenen Jahren sind nicht nur die Schadenssummen von Privatpersonen und Gemeinden aus dem Katastrophenfonds angestiegen. Auch die Einsatzkräfte kommen aufgrund von Extremwetterereignissen, die aufgrund der Erderhitzung zunehmen, immer näher an ihre Grenzen. Deshalb sah sich die Bundesregierung Anfang Juni zu einer Gesetzesänderung des Katastrophenfondsgesetzes gezwungen. Feuerwehren sollen demnach künftig statt 90 Millionen pro Jahr 140 Millionen Euro bekommen. Auch bei den Versicherungen sind die Kosten von Extremwetterereignissen, die aufgrund der Klimakrise zunehmen, längst angekommen: „Allein die Schäden in der Landwirtschaft bewegen sich auch heuer wieder in einem dreistelligen Millionenbereich und das heurige Jahr ist ja kein Ausreißer“, sagt Mario Winkler von der österreichischen Hagelversicherung.

Veröffentlicht wurde diese vorläufige Bilanz am Freitag, noch vor den Unwettern, die es von Wien über Hollabrunn bis zum Arlberg in vielen Teilen Österreichs gegeben hat. Allein für diese drei Tage rechnet die Wiener Städtische Versicherung aber „mit Schäden in der Höhe von rund fünf Millionen Euro“, sagt Sonja Brandtmayer, Generaldirektor-Stellvertreterin der Wiener Städtischen.

Hollabrunn ist aber nicht die einzige Gemeinde, in der das Unwetter eine Spur der Verwüstung hinterlassen hat. In St. Anton am Arlberg beseitigen seit dem Wochenende zahlreiche Freiwillige die Spuren der Verwüstung auf. Seit Mittwoch sind zudem 50 Soldatinnen und Soldaten im Ort, die bei den Aufräumarbeiten helfen. Schäden wie jene vom Wochenende, kannte man im Wintersportort bis dato nicht: „Wir leben in den Bergen, wir leben im Hochgebirge. Muren und Lawinen hat es hier immer gegeben. Aber, dass sich so ein Ereignis in so kurzer Zeit aufbauen kann und Geschiebe in so einer Dimension zusammenkommt, das sind Ausmaße, die es früher nicht gegeben hat“, sagt Bürgermeister Helmut Mall zu profil.