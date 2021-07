Bei einer Pressekonferenz wiesen die Organisatoren ausdrücklich auf die Verhaltensregeln, die auf den Auflagen der katholischen Kirche in Kärnten basieren, hin. "Strikt verboten" seien demnach jederart schriftliche oder mündliche Botschaften mit politischem Inhalt sowie das Tragen von Uniformen oder uniformähnlicher Bekleidung und Abzeichen der Achsenmächte oder deren Verbündeter im Zweiten Weltkrieg, hieß es. Das bezieht auch auf Symbole der faschistischen kroatischen Ustascha-Bewegung, die in Vergangenheit in Bleiburg regelmäßig zur Schau gestellt wurden. Auch der Verkauf und Konsum von Alkohol sei am Samstag verboten, berichteten die Medien.