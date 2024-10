Empfangsboykott: FPÖ brüskiert den Bundespräsidenten

Die konstituierende Sitzung eines neu gewählten Nationalrats ist für jeden Bundespräsidenten ein Pflichttermin. Daher nahm auch Alexander Van der Bellen am Donnerstag um 12.30 Uhr in der mittleren Loge im ersten Rang des Plenarsaals im Wiener Parlament seinen Platz ein. Zu seiner Linken saß seine Gattin Doris Schmidauer, zu seiner Rechten Parlamentsdirektor Harald Dossi. Nach der Angelobung der 183 Abgeordneten applaudierte das Staatsoberhaupt und verfolgte sodann die etwa einstündigen Redebeiträge vor der Wahl des Nationalratspräsidenten. Mehrfach fiel dabei auch Van der Bellens Name. Am Dienstag hatte der Bundespräsident ÖVP-Obmann Karl Nehammer mit der Bildung einer Bundesregierung beauftragt und damit den Chef der stärksten Partei, Herbert Kickl, übergangen.