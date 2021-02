Verhüllungsverbot: Halloween als erste Ausnahme

Auch in Bulgarien darf man sich seit 2016 öffentlich nicht mehr verhüllen. In den Niederlanden ist die Vollverschleierung in öffentlichen Gebäuden verboten. In Deutschland gibt es das Verhüllungsverbot bisher für bestimmte Berufsgruppen, zum Beispiel Beamte oder Soldaten, aber auch für Kraftfahrer. In der Schweiz gibt es im Kanton Tessin ein Gesichtsverhüllungsverbot, im Gesetzestext dazu wird zusätzlich auf das Geschlecht Bezug genommen: "Niemand darf eine Person zwingen, ihr Gesicht aufgrund ihres Geschlechts zu verhüllen."