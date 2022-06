Verräter in der Verwaltung: Kontrollen an Glücksspiel-Bande verpfiffen

Es sind heikle Ermittlungen, die das Bundeskriminalamt (BK) im Zusammenspiel mit der Staatsanwaltschaft Wels derzeit führt: Ermittlungen gegen Kollegen im öffentlichen Dienst. Finanzbeamte, Polizisten und Magistratsmitarbeiter stehen im Verdacht, gemeinsame Sache mit einer mutmaßlich kriminellen Organisation gemacht zu haben.

Seit über einem Jahrzehnt soll die bestens organisierte „Kajot-Gruppe“ quer durchs Land bis zu 55 konzessionslose Glücksspiellokale betrieben und damit pro Jahr mindestens sieben Millionen Euro verdient haben, so die Verdachtslage. profil berichtete in der Vorwoche ausführlich. Es ist ein gewaltiges Verfahren: 19 Firmen sollen an den Machenschaften beteiligt gewesen sein, gegen 15 Personen wird ermittelt. Die profil-Enthüllungen sorgten in der oberösterreichischen Landespolitik für Debatten, weil der Welser FPÖ-Bürgermeister Andreas Rabl einst für zwei Firmen der Beschuldigten tätig war. Rabl bestätigte zwar seine Geschäftsbeziehung zu den Verdächtigen, wies aber jedwede Kenntnis von illegalem Glücksspiel zurück. Gegen ihn selbst wird nicht ermittelt.