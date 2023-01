Verschwiegene Politik: Ändert die SPÖ ihren Migrationskurs?

Stundenlang haben sie hinter verschlossenen Türen in Klagenfurt getagt. Vergangenen Donnerstag stellten sie sich zu dritt den Medienvertretern: SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, flankiert vom Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und Peter Kaiser, Kärntner Landeshauptmann und so etwas wie der „Gastgeber“ der Klausur. An Gesprächsbedarf herrschte kein Mangel. Auf der Tagesordnung standen Teuerung, Inflation, Gaskrise, Energiewende, Bildung, gesundheitliche Versorgung – und Migration.

Mit dem Thema plagt sich die SPÖ seit Jahrzehnten. Die Spitzen der Partei holten den Migrationsexperten und Buchautor Gerald Knaus als Ezzesgeber in die Runde. Offenbar lieferte er tauglichen Stoff. „Es geht um Humanität auf der einen Seite und Kontrolle auf der anderen“, referierte Rendi-Wagner vor den versammelten Medienleuten. Und: Es brauche eine „europäische Lösung“ der neuen Art. Statt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag darauf zu hoffen, dass alle 27 EU-Mitglieder an einem Strang ziehen, wolle man Allianzen schmieden und gemeinsam mit Gleichgesinnten – allen voran Deutschland – Herkunfts- und Transitländern wie Marokko oder Tunesien Kooperationsangebote unterbreiten. Sie sollten auch die „schnelle Rückführung“ abgewiesener Asylwerber beinhalten.

Vor mehr als 20 Jahren, als das jahrzehntelang rot regierte Innenministerium an die ÖVP fiel, setzte sich in den Köpfen der SPÖ-Parteistrategen die Überzeugung fest, dass mit dem Einschlagen migrationspolitischer Pflöcke für die SPÖ nichts mehr zu gewinnen ist. Tenor: Ringt man der Einwanderung gute Seiten ab, treibt man der FPÖ Wähler in die Arme. Verteufelt man sie, vergrämt man liberale Milieus. Eine Begebenheit am Rande der SPÖ-Zusammenkunft in Klagenfurt fügt sich trefflich ins Bild: Kaum war der Tagungsort öffentlich geworden, geiferte die FPÖ via Presseaussendung, die Roten tagten „inmitten der Teuerungswelle“ in einem „mondänen Wellnesshotel“. Verzagt fragte sich ein Funktionär, der die Meldung auf seinem Handy las: „Wie soll man da jemals vernünftig reden?“

Seit Jahrzehnten schlingert die SPÖ in Einwanderungsfragen hin und her. Liberale Vorstöße – so wie vor wenigen Monaten, als sich der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig für erleichterte Einbürgerungen starkmachte – verpuffen rasch. Am Ende trug die Partei noch alle Verschärfungen brav mit. Dass bei der SPÖ-Klausur der Law-and-Border-Fan in Gestalt des burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil fehlte, wurde weithin bemerkt. Auch das ist symptomatisch für eine Partei, die migrationspolitisch schwer einen gemeinsamen Nenner findet.

Man kann die Spannungen an zwei Personen festmachen. Auf der einen Seite steht der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler, der gerne „Haltung“ und – auch grenzüberschreitende – Solidarität mit Geflüchteten von den Genossen einfordert. Vis-à-vis: Doskozil, unermüdlicher Mahner vor illegaler Migration und kleingeredeten Integrationsproblemen. So ärgern sich die Parteifreunde wechselseitig, und alle gemeinsam mokieren sich über „die Medien“, die nichts anderes zu tun hätten, als Bruchlinien zu erfinden, wo keine seien.