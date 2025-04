Beim Eid in Korneuburg war auch der damals 28-jährige Leopold Figl dabei. Er kommandierte eine andere Miliz: die „Ostmärkischen Sturmscharen“, die sich im Februar 1934 an der Beschießung von Gemeindebauten in Wien-Meidling beteiligt hatten. Figl war 1953 von Raab einigermaßen rücksichtslos als Bundeskanzler gestürzt worden, nachdem die ÖVP bei der Nationalratswahl schwer verloren hatte. Die SPÖ war stimmenstärkste Partei geworden, nur das damalige Wahlrecht sicherte der ÖVP die Mandatsmehrheit. Die Ablöse durch seinen Freund traf Figl schwer. Das Amt des Außenministers war eher ein Trostpreis, seine Bewegungsfreiheit war denkbar gering. Auch inhaltlich war Figl in seiner Partei etwas isoliert: Als ehemaliger KZler hatte er weit mehr Berührungsängste mit dem rechten Verband der Unabhängigen (VdU), der Vorgängerpartei der FPÖ, als andere in seiner Partei. Julius Raab wollte 1953 sogar mit dem VdU koalieren. Zu den geheimen Verhandlungen nahm man Figl gar nicht erst mit.

Auch in einer heikleren Causa scherte Staatssekretär Kreisky aus. Er war dafür, die Botschafter der Westmächte in Moskau laufend über den Stand der Beratungen zu informieren. Raab war dagegen: Das sehe ja so aus, als würde man Weisungen empfangen.

Bei heftigem Schneetreiben in Moskau angekommen, brachen in der österreichischen Delegation allerdings rasch kleine Reibereien aus, wobei sich vor allem Staatssekretär Kreisky sperrig zeigte. Als etwa der österreichische Botschafter in Moskau gleich nach der Ankunft vorschlug, einen Kranz am Lenin-Mausoleum niederzulegen, wurde das von Bundeskanzler Raab und Vizekanzler Schärf sofort begrüßt, aber Kreisky verlangte zu prüfen, ob üblicherweise nur volksdemokratische Delegationen eine solche Ehrung vornehmen. Schließlich ließ man es bleiben.

Es hatte die Bundesregierung daher überrascht, als Sowjet-Außenminister Wjatscheslaw Molotow im Februar 1955 die Österreicher nach Moskau einlud, aber niemand glaubte an den Erfolg einer solchen Reise. Bundeskanzler Raab schlug zwei Wochen vor dem Termin in Moskau seinem SPÖ-Gegenüber Schärf sogar vor, Außenminister Figl und Staatssekretär Kreisky nicht nach Moskau mitzunehmen, um die Visite diplomatisch nicht hoch zu hängen, sie werde ja wohl wieder ergebnislos bleiben. Außerdem sei Figl zu den Osterfeiertagen ohnehin lieber zu Hause in Niederösterreich, was dieser auch bestätigte.

Seit 1947 hatte es immer wieder Verhandlungen gegeben, seit 1950 lag sogar schon ein Entwurf für einen Staatsvertrag vor, aber weder der Westen noch die Sowjetunion wollten in Zeiten des immer hitziger werdenden Kalten Krieges ihre Positionen in der Mitte Europas räumen.

Diese Moskauer Wirklichkeit kontrastiert stark mit dem hierzulande so beliebten Mythos, die Österreicher hätten die Sowjets einfach unter den Tisch gesoffen. So jedenfalls zeigte es eine berühmt gewordene Karikatur in der in München erscheinenden Zeitschrift „Simplicissimus“. Tatsächlich, so Schärf in seinen Aufzeichnungen, füllten die Sowjets ihre Wodka-Gläser hinterrücks immer wieder mit Wasser.

Er strich von Schärf aufgezeichnete Belanglosigkeiten („Es war Schnee gefallen und es herrschte Quatschwetter“), vor allem aber Heikles. So notierte Schärf nach einem Abendessen bei Ministerpräsident Nikolai Bulganin: „Figl ist tatsächlich betrunken und musste vor Ende des Diners zum Schlafen gebracht werden.“ Kreisky strich die Passage ebenso wie jene über das Abendessen bei Außenminister Molotow am nächsten Tag: „Figl bringt ein Waidmannsheil aus und wünscht bei diesem Trunk seinen Arm in jenen von Molotow einzuhängen, doch tut dieser nicht mit.“ Zuvor hatte Figl der Runde stolz Jagdfotos aus Niederösterreich präsentiert.

Die Österreicher wurden von diesem Verlangen nicht überrascht: Im Jahr zuvor hatte der Kreml entsprechende Signale Richtung Wien gesendet. Und man hatte sich mit dem Gedanken an Neutralität schon lange zuvor angefreundet. Bereits 1947 beschloss die SPÖ auf einem Parteitag ein Aktionsprogramm, in dessen außenpolitischem Teil es hieß: „Österreich frei und neutral! Internationale Garantie der Neutralität Österreichs zur Sicherung seiner bestehenden Grenzen, seiner Freiheit und Unabhängigkeit.“

In Moskau war den Österreichern rasch klar geworden, dass es in der sowjetischen Führungsriege, angeführt vom Ukrainer Nikita Chruschtschow, in den zwei Jahren seit dem Tod Josef Stalins ein signifikantes Umdenken gegeben hatte: Der Kreml war nun bereit, einen Staatsvertrag mit Österreich auch ohne Lösung der „Deutschland-Frage“ abzuschließen. Es genügte ein Passus über ein Anschlussverbot. Man war auch bereit, ehemaliges deutsches Eigentum – das war ein guter Teil der Industriebetriebe und der Banken – und auch die Ölfelder bei Zistersdorf den Österreichern zu überlassen. Dafür verlangten die Sowjets 150 Millionen Dollar für die Industriebetriebe, 20 Millionen für die Donauschiffe und üppige Öllieferungen. Statt Geld durfte Österreich aber Waren liefern.

Umso überraschender verliefen in Moskau die Diskussionen innerhalb der österreichischen Delegation, bei denen man eine Schallplatte mit dem „Radetzkymarsch“ laufen ließ, um ein Abhören zu verhindern. Die Sozialdemokraten Schärf und Kreisky hatten bemerkt, wie wichtig den Sowjets die ausdrückliche Erwähnung des Wortes „Neutralität“ war – „Allianzfreiheit“ allein hätten sie nicht akzeptiert –, und meinten, man könne dafür noch einige Konzessionen herausschlagen. Außenminister Leopold Figl schloss sich dieser Meinung an. Als Kreisky in der internen Besprechung meinte, der Begriff „Neutralität“ sei unpräzise und könne die Westmächte verstören, sprach Kanzler Julius Raab ein Machtwort: „Herr Staatssekretär, warum san Sie eigentlich so gegen das Wort Neutralität? Das spielt ja gar ka Rolle, wia man dös nennen. Tun ma dös gleich annehmen“, heißt es in der Mitschrift Adolf Schärfs. So geschah es dann auch.

Allerdings erklärte sich der Kreml zu einem Kompromiss bereit: Die Neutralität wurde nicht im Staatsvertrag niedergeschrieben, was womöglich immer wieder aufkeimende Diskussionen mit den Signatarmächten bedeutet hätte, sondern in einem eigenen Verfassungsgesetz – beschlossen im Nationalrat am Tag nach dem Abzug des letzten alliierten Soldaten, also am 26. Oktober 1955.

Julius Raab hatte gleich nach seinem Amtsantritt 1953 versucht, das Verhältnis zur Sowjetunion zu entspannen, in der richtigen Annahme, sie sei der Schlüssel zu einem Staatsvertrag. Seine Partei, die ÖVP, hatte er langsam mit dem Begriff „Neutralität“ angefreundet. Das blieb in Moskau nicht unbemerkt.

Nicht zuletzt innenpolitische Gründe waren für Raabs neuen Kurs maßgeblich: Er wollte der Kanzler sein, der den heiß ersehnten Staatsvertrag nach Hause bringt, dann konnte er auch Neuwahlen riskieren und die Scharte von 1953 auswetzen, als seine Partei erstmals seit 1945 die Stimmenmehrheit verloren hatte. In der plötzlichen Kompromissbereitschaft der Sowjets sah er ein Flugloch, das sich im Kalten Krieg rasch wieder schließen konnte.