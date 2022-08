Viktor Orbán und Soldat Musasa

Bis zur Volksschule wuchs Musasa im oberösterreichischen Vöcklabruck auf und kann sich an „keinen Hauch“ Rassismus erinnern. Als die Mutter im Jahr 2003 dank ihrer Mehrsprachigkeit als erste Schwarze einen Job am Wiener Flughafen bekam, zogen die beiden nach Wien, und das Blatt wendete sich. In der ersten Klasse einer christlichen Volksschule in Wien-Simmering grenzten ihn die Schüler wegen seiner Hautfarbe aus. Sein Turnlehrer schaute ostentativ weg, wenn ihn Mitschüler im Turnsaal wieder einmal hänselten, stießen, schlugen oder ihm das Bein stellten. Eine Lehrerin quittierte seine Antworten als falsch, die identen Antworten eines weißen Schülers als richtig. Nach nur einem Jahr veranlasste seine Mutter einen Schulwechsel. Als Teenager lernte Musasa dann den speziellen Blick der Polizei auf Schwarze kennen. Irgendwann reagierte er mit Humor auf die Dauerkontrollen: „Wenn sie mich wieder einmal auf Englisch ansprachen, antwortete ich auf Englisch. Und wenn sie mich nach der Kontrolle fragten, warum ich trotz meines österreichischen Ausweises nicht Deutsch spreche, sagte ich: Sie haben mich ja auch auf Englisch angesprochen.“

Einen Grundrespekt vor Polizei und Uniform hat er sich dennoch bewahrt. „Im Endeffekt haben die Polizisten ihren Job gemacht und eine verdächtige Person gesucht. Ich muss nicht alles aufbauschen und als Beweis für die Feindschaft der Österreicher uns Schwarzen gegenüber hernehmen.“ Manche seiner Freunde kritisieren Musasa für diese Einstellung. Bestärkt durch die Black-Lives-Matter-Bewegung prangern sie jegliche Form von offenem oder verstecktem Rassismus laut an. Auch sogenannte „Mikro-Aggression“ wollen sie nicht mehr einfach so hinnehmen. Dazu zählt, als Schwarzer automatisch auf Englisch angesprochen zu werden – in der Annahme, ein Schwarzer könne kein echter Österreicher sein. Musasa aber meint: „Wenn mich hier an der Grenze ein 80-jähriger Burgenländer für mein gutes Deutsch lobt, hat das auch damit zu tun, dass er in einer Welt ohne Schwarze aufgewachsen ist. Dann sage ich einfach: Danke.“