Nationalratswahl: Erste Details zu ÖVP-Listen

Rupprechter Spitzenkandidat in Tirol – Strasser wird Bauernbund-Obmann – Wöginger Klubobmann

In der aktuellen Ausgabe berichtet profil über personelle Vorentscheidungen in der ÖVP. Laut profil ist es nahezu fix, dass der derzeitige ÖAAB-Obmann und Nationalratsabgeordnete aus Oberösterreich, August Wöginger (42), nächster Klubobmann der Volkspartei wird. Der derzeitige Klubchef Reinhold Lopatka muss dagegen um sein Mandat bangen, da in seinem Wahlkreis Oststeiermark der Weizer Bezirksobmann Andreas Kinsky am 15. Oktober dank Vorzugsstimmen vorgereiht werden könnte.

Laut profil soll Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter Erster auf der Tiroler Landesliste werden, in Vorarlberg dürfte der Zweite Nationalratspräsident Karlheinz Kopf auf den Spitzenplatz zugunsten einer weiblichen Kandidatin verzichten.

Zudem ist auch im ÖVP-Bauernbund eine Vorentscheidung gefallen. Nachfolger des scheidenden Präsidenten Jakob Auer wird demnach der Niederösterreicher Georg Strasser, 46, derzeit Nationalratsabgeordneter und Bürgermeister von Nöchling im Bezirk Melk.