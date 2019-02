WEHRHAFT: Diskussion mit dem Rat der Tschetschenen über das schlechte Image der Community (der Autor in der Mitte mit Wasserglas). Im Hintergrund ein Bild eines historischen Wehrturms, der vor Eindringlingen warnte.

Mindestsicherung, Kriminalität, Ehrenkodex, Islamismus: Mit jeder neuen Schreckensmeldung verfestigt sich das negative Image der Tschetschenen. Wie gefährlich sind sie wirklich? Streifzug durch eine Community zwischen Integration und Abschiebung.

„Adlan wird nicht überleben – bei dieser Härte, die es dort gibt“, sagt Tanzila. „Damit hat er kein Problem“, widerspricht ihr Mann Islam, Adlans älterer Bruder: „Eher damit, dass er kaum noch Russisch oder Tschetschenisch kann und seine ganze Familie hier und nicht dort ist.“

Daheim bei den Mezhidovs in einem kleinen Haus im ländlichen Teil von Wien Floridsdorf Nahe der Donau. In der engen Küche versuchen drei Brüder, drei Schwestern und die Eltern, sich vorzustellen, wie der heute 23-jährige Adlan in Tschetschenien leben wird.



