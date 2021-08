Warum die ORF-Wahl „erbärmlich“ ist

In der Theorie ist der ORF laut Bundesverfassungsgesetz aus dem Jahr 1974 unabhängig – in der Praxis bestimmen Parteien. Die 35 Mitglieder des ORF-Aufsichtsgremiums Stiftungsrat werden von Bundesregierung, Parlamentsparteien und Bundesländern beschickt und sind in parteipolitischen „Freundeskreisen“ organisiert. Erstmals hat eine Partei – die ÖVP – die Mehrheit im Stiftungsrat. Am 10. August stellen sich die Kandidaten einem Hearing, dann stimmen die Stiftungsräte ab. Bekommt kein Kandidat im ersten Wahlgang 18 der 35 Stimmen, wird über die zwei stimmenstärksten Bewerber erneut abgestimmt – wohlgemerkt in offener Abstimmung, damit man Abweichler besser erkennt.