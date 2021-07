Wer Chef im ORF wird, entscheidet seit jeher der Bundeskanzler

Wird ein neuer Direktor für ein ORF-Landesstudio gesucht, hat der Landeshauptmann selbstverständlich ein Anhörungsrecht. So läuft es in Österreich, so steht es sogar im ORF-Gesetz. Wie sich diese Regelung auswirkt, beschrieben grüne Abgeordnete in einem Initiativantrag im Jahr 2015: „Das Anhörungsrecht ist mit der proklamierten parteipolitischen Unabhängigkeit des ORF nicht vereinbar. Es führt in der politischen Praxis dazu, dass die Erfüllung der Wünsche der Landeshauptleute mit der Wahl des ORF-Direktoriums junktimiert wird.“ Daher forderten die Grünen, das Anhörungsrecht „ersatzlos“ aus dem ORF-Gesetz zu streichen. Es besteht noch immer und ist – „in der politischen Praxis“ – ein Bestellungsrecht.

Am 10. August wählt der 35-köpfige ORF-Stiftungsrat, einem Aufsichtsrat bei Aktiengesellschaften vergleichbar, den nächsten Generaldirektor des ORF. Er wird wahrscheinlich Roland Weißmann, vielleicht auch Lisa Totzauer und eher nicht Alexander Wrabetz heißen. Die Konzepte der Kandidaten zur Zukunft des ORF werden kaum eine Entscheidungsgrundlage sein. Als eine seiner ersten Maßnahmen wird der neue Chef dem Stiftungsrat seine Landesdirektoren präsentieren und dabei in neun von neun Fällen Personalwünsche aus den Ländern berücksichtigt haben. Alle fünf Jahre wiederholt sich das Spiel. Vor einer ORF-Wahl wird paktiert und gepackelt, junktimiert und intrigiert, versprochen und gebrochen.