Warum in Österreich derzeit über 3000 Spitalsbetten gesperrt sind

Das größte Spital Österreichs, das Allgemeine Krankenhaus (AKH) in Wien, steht exemplarisch für die Probleme, an denen das Gesundheitssystem derzeit laboriert: Etwa 140 Posten seien unbesetzt, sagt der oberste Personalvertreter Wolfgang Hofer im Gespräch mit profil: „Das führt dazu, dass wir die Leistung reduzieren müssen.“ Besonders wirke sich der Mangel auf den Operationsbereich aus. Die Pflegekräfte müssen laut Hofer Überstunden schieben, um mit dem Andrang an Patienten fertigzuwerden. Das kann zu Überlastung und in der Folge zu Personalabgängen führen. Personalvertreter Hofer drängt deshalb darauf, die Leistungen runterzufahren: „Besser, man sperrt einen OP-Tisch mehr, als noch mehr Personal zu verlieren.“

Die Abwärtsspirale, die man im AKH verhindern will, ist an anderen Standorten bereits in vollem Gange. Quer durchs Land sind etwa sechs Prozent der Pflegestellen unbesetzt. Nach profil-Berechnungen sind aktuell über 3000 Spitalsbetten nicht in Betrieb. Das Problem sind freilich nicht die Betten, vielmehr fehlt das Personal, um die Stationen zu betreuen – deshalb werden sie dichtgemacht.

Die Gründe dafür sind vielfältig, wie Elisabeth Potzmann im Gespräch mit profil erklärt: Die Babyboomer, die in Pension gehen. Dazu kommen die Arbeitsbedingungen, die es auch den Jüngeren schwermachen, zu bleiben. Die Präsidentin des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbands (ÖGKV) geht aufgrund von Befragungen davon aus, dass über die vergangenen Jahre fünf Prozent der Pflegerinnen und Pfleger den Beruf verlassen haben. Mehr als 5000 Personen steigen also aus dem System aus: „Das ist dramatisch, weil uns jede Hand fehlt“, so Potzmann. Ihre Hoffnung sind die aktuellen Finanzausgleichsverhandlungen zwischen Bund und Ländern – die größten Diskussionen gibt es traditionell zum Gesundheitsbereich. Potzmann fordert wie auch die Länder, die für die Spitäler zuständig sind, „frisches Geld“. In einem Gesundheitssystem, das bereits jetzt zu den teuersten der Welt gehört. Davon würde derzeit allerdings das ärztliche Personal mehr profitieren als die Krankenpfleger.

Gesperrte Betten versus Personalabgang

Beim Personalmangel dürfte es ein Stadt-Land-Gefälle geben, wie der Betriebsrat der Landeskrankenhäuser in der Steiermark, Michael Tripolt, schildert: „Im Großraum Graz herrscht Pflegemangel, am Land fehlen die Ärzte.“ Rund 280 Posten seien insgesamt unbesetzt, 230 davon in der Pflege. Tendenziell sei der Mitarbeiterabgang in letzter Zeit nicht vorangeschritten, dennoch müsste sich so einiges ändern, wenn es nach dem Betriebsrat geht. Es brennt in hochspezialisieren Bereichen, in Kinder-Intensivstationen werde „die Luft echt dünn“, sagt Tripolt. Man müsse die gesamte Gesundheitsstrategie neu denken: „Unsere Spitalsstruktur kommt aus einer Zeit, wo die Patienten auf Pferden eingeliefert wurden.“ Kleinere Spitäler könne man heute zusammenfassen, um die Administration zu erleichtern.