Warum in Österreichs Politik keine italienischen Zustände eingezogen sind

Italien, das ist das Land des gutes Essens und guten Espressos, der schönen Innenstädte und antiken Ruinen. Italien ist aber auch das Land der „italienischen Zustände“. Zumindest verwendet man diese Phrase in Österreich gern, wenn von politischer Instabilität und häufigen Wechseln an der Regierungsspitze die Rede ist. Und die italienischen Zustände drohen auch in Österreich einzuziehen, hört man dieser Tage oft.

Mehr Kanzlerwechsel als in Italien

„Österreich hatte in zehn Jahren mehr Kanzlerwechsel als Italien“, titelt die Austria Presse Agentur (APA). Es waren gezählte sechs, einer mehr als in Italien, und „dabei sind die beiden Interimskanzler Reinhold Mitterlehner und Hartwig Löger noch gar nicht eingerechnet“.

Von Werner Faymann zu Christian Kern zu Sebastian Kurz zu Brigitte Bierlein zu Sebastian Kurz zu Alexander Schallenberg zu Karl Nehammer. Der letzte Wechsel war gerade erst gestern. Da wurde der vormalige ÖVP-Innenminister Nehammer in der Hofburg vom Bundespräsidenten als Bundeskanzler angelobt.