Bürgermeister Michael Ludwig: „Niemand braucht jetzt Neuwahlen“

profil: Jetzt gibt es die drastische Maßnahme Impfpflicht.



Ludwig: Ich war lange skeptisch gegenüber dem harten Einschnitt einer Impfpflicht. Aber wenn es nicht anders geht, die Impfquote in die Höhe zu treiben, werden wir nicht darum herumkommen. Dann müssen wir die gesellschaftliche Solidarität einfordern-durch die Impfpflicht.

profil: Das bedeutet, Ungeimpfte können ab Februar nicht mehr arbeiten?



Ludwig: Details werden in der Begutachtung geklärt, aber wenn es eine generelle Impfpflicht gibt, dann gilt die natürlich auch am Arbeitsplatz.



profil: Wie hoch sollen die Strafen sein?



Ludwig: Wir in der SPÖ sind der Meinung, dass man das Strafausmaß sozial staffeln sollte.



profil: Bundesländer wie Burgenland oder Oberösterreich wollen mit Impflotterien zur Impfung locken. Kommt auch in Wien eine Impflotterie?



Ludwig: Ich bin nicht sicher, ob eine Impflotterie wirklich die Impfquote erhöht. Die hohe Impfquote im Burgenland liegt eher daran, dass die Bevölkerung dort älter ist. Wir setzen auf niederschwellige Impfangebote-im Stephansdom, in Straßenbahnen und so weiter.



profil: Impfgegner überzeugen Sie damit nicht. Corona-Demos finden mittlerweile auch vor Spitälern statt. Ist das noch tolerierbar?



Ludwig: Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Das überschreitet eine rote Linie. Ich hoffe auf den gesunden Menschenverstand. Aber sollte es in Wien dazu kommen, muss man das unterbinden. Auch mit Sperrzonen.



profil: Corona ist nicht der einzige Konflikt mit dem Bund. Sie toben auch wegen des abgesagten Lobautunnels durch die grüne Verkehrsministerin Leonore Gewessler. Warum ist Ihnen ein Retroprojekt aus den 1980er-Jahren so wichtig?



Ludwig: Das ist kein Retroprojekt. Die Umweltverträglichkeitsprüfung wurde erst im Jahr 2018 abgeschlossen.



profil: Die Planung begann vor Jahrzehnten.



Ludwig: Ja. Aber man schwenkte damals von einer geplanten Brücke auf einen Tunnel um, mit dem Ziel, den Nationalpark besser zu schützen. Das zog neue Prüfverfahren nach sich, die nun alle positiv abgeschlossen sind. Die Umfahrung führt zur Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt, weil sie den Schwerverkehr draußen hält. Jede kleinere Gemeinde hat eine Umfahrung. Nur Wien nicht, das seit 1990 um 400.000 Menschen gewachsen ist? Nur damit Ministerin Gewessler sich parteipolitisch profilieren kann?



profil: Sie behaupten, das Aus des Tunnels sei ein Schlag gegen die gesamte Wiener Bevölkerung. Aber auch die NEOS, immerhin Ihr Koalitionspartner, freuen sich darüber. Und selbst innerhalb der Wiener SPÖ positioniert sich die Parteijugend klar gegen den Tunnel.



Ludwig: In einer Demokratie gibt es immer unterschiedliche Meinungen-wie auch innerhalb der SPÖ. Beim Parteitag war ein Großteil der 1000 Delegierten klar dafür.



profil: In den Protestcamps gegen den Lobautunnel hängt ein Zitat von Ihnen: "Wir werden das Projekt nicht davon abhängig machen, ob es den Grünen gelingt, zwölf-,13-jährige Kinder dorthin zu bringen." Daneben das Zitat des früheren SPÖ-Bundeskanzlers Fred Sinowatz: "Kinderkreuzzüge". So bezeichnete Sinowatz 1984 die historische Besetzung der Hainburger Au. Haben Sie keine Angst, auf der falschen Seite der Geschichte zu stehen?



Ludwig: Mir braucht niemand erklären, was Klimaschutz ist. Vor 20 Jahren hat Wien ein Klimaschutzprogramm gestartet, und als Wohnbaustadtrat habe ich mich des Themas sehr stark angenommen. Schauen wir mal, wer im Verkehrsministerium in Zukunft tätig ist, so turbulent, wie es gerade zugeht. Aber auch Ministerin Gewessler kann sich nicht über Gesetze erheben. Die Umfahrung ist im Bundesstraßengesetz verankert.



profil: Gehen Sie jetzt rechtlich gegen den Baustopp vor?



Ludwig: Aber selbstverständlich.



profil: Sie werden richtig grantig bei dem Thema.



Ludwig: Ja, weil es um die Lebensqualität der Menschen geht.



profil: Können Sie sich eine Volksbefragung über den Tunnel vorstellen?



Ludwig: Ich gehe davon aus, dass per Gesetz beschlossene Projekte auch umgesetzt werden. Aber ja, auch das kann ich mir gut vorstellen. Ganz sicher wäre eine Mehrheit für den Tunnel.



profil: Bauen Sie die Stadtstraße, die zur Lobauautobahn geführt hätte, trotzdem?



Ludwig: Die Stadtstraße verliert an Bedeutung, ist aber notwendig für die Stadtentwicklung der Donaustadt mit neuen Wohnungen für 60.000 Menschen. Es geht um die Zukunft auch junger Menschen. Nebenbei bemerkt: Ich finde es schon erstaunlich, dass eine Partei wie die Grünen, die immer für Zuwanderung eintritt, nun verhindern will, dass wir für eine stark wachsende Stadt auch neuen Lebensraum schaffen-mit Öffis, Radwegen und auch Straßen.



profil: Und wenn die Besetzer die Baustellen weiter blockieren?



Ludwig: Nachdem Ministerin Gewessler für die Stadtstraße grünes Licht gegeben hat, wüsste ich nicht, was noch gegen einen Baubeginn spricht.



profil: Andere Millionenstädte setzen mutige Konzepte um, Paris etwa macht die ganze Stadt zur Tempo-30-Zone. Warum trauen Sie sich das in Wien nicht?



Ludwig: Bei allem Respekt für Paris und meine hochgeschätzte Bürgermeisterkollegin Hidalgo. Zieht man die Bundes-und Durchzugsstraßen ab, gilt in Wien schon jetzt auf 84 Prozent der Straßen Tempo 30.



profil: Wien ist geprägt von kleinen Fahrradwegen und viel Platz für Autos.



Ludwig: Dass Radwege in dichtverbauten Gründerzeitvierteln eher schmal sind, wird in Paris auch nicht anders sein. Und wir haben allein in Floridsdorf und der Donaustadt mehr Radwege als in ganz Kopenhagen, das immer wieder als Fahrrad-Musterstadt genannt wird.