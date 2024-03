Warum muss das Lorenz-Böhler-Spital schließen?

Das Problem ist, so der Brandschutzgutachter Erich Kern, erstmals im vergangenen Sommer aufgetaucht, als bei Untersuchungen der Substanz des Gebäudes Mängel beim Feuerwiderstand festgestellt wurden. Die Ärztekammer spricht allerdings davon, dass schon seit 2014 brandschutztechnische Mängel bekannt waren.

Das Gutachten habe gezeigt, dass der Mangel nicht zu kompensieren sei, so Kern. Im Brandfall würde das Gebäude zu schnell in sich zusammenstürzen, um eine sichere Evakuierung zu gewährleisten. Daher gäbe es nunmehr keine Alternativen für eine vorübergehende Schließung.

Wenn die Mängel schon länger bekannt waren, warum muss das Spital jetzt so überstürzt schließen?

Warum gibt es so laute Kritik am Vorgehen der AUVA?

Die Kommunikation rund um die Schließung des Lorenz-Böhler-Spitals wird von vielen als undurchsichtig kritisiert – auch der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zeigte sich in einem Interview mit der „Kronen Zeitung“ empört. Hacker sei zwar in die Pläne zur Schließung eingeweiht gewesen, aber es waren andere Pläne als die, die jetzt offenbar umgesetzt werden sollen. Es sei abgemacht gewesen, dass bestehende medizinische Teams „geschlossen eins zu eins an neue Orte übersiedeln“ – konkret das AKH und das Meidlinger Unfallkrankenhaus, wo es genug freien Raum gebe. Laut der Wiener Ärztekammer wären die Brandschutzprobleme bereits seit einem größeren Umbau im Jahr 2014 bekannt gewesen, ohne dass etwas passiert sei. Dass deshalb zehn Jahre später plötzlich dafür eine komplette Spitalsschließung nötig sein soll, ist für sie nicht nachzuvollziehen. Für Mittwoch ist außerdem eine Protestaktion des Krankenhauspersonals angekündigt.