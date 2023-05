Sind Sie zusatzversichert, Herr Gesundheitsminister Rauch?

Wir bilden in Österreich seit 15 Jahren immer dieselbe Anzahl an Ärzten aus. Wo wir einen wirklichen Mangel haben, ist im öffentlichen Gesundheitsdienst, im niedergelassenen Bereich und in einzelnen Fächern. Dort anzusetzen, halte ich für notwendig. Beim Bundesheer gibt es beispielsweise ein Projekt, wo Medizinstudenten einen privilegierten Zugang zum Studium bekommen, wenn sie sich verpflichten, eine gewisse Zeit dort tätig zu sein. Ein solches Modell für den öffentlichen Gesundheitsdienst könnte ich mir vorstellen.

Nein. Bewusst nicht. Ich will das öffentliche Gesundheitssystem in Anspruch nehmen und wissen was ich geboten kriege – oder eben nicht.

Woher kommt der Mangel im niedergelassenen Bereich?

Rauch

Eigendynamiken entstanden entlang von Finanzierungs-Schützengräben. Jede Organisation sitzt in ihrem Budgetfinanzierungs-Graben und schaut keinen Millimeter darüber hinaus. So wird das System teuer und ineffizient. Dazu funktioniert die Schnittstelle Pflege-Spital nicht: Es ist evident, dass es Menschen gibt, die keinen Platz im Pflegeheim haben und deshalb im Spital liegen.

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker wirft Ihnen vor, dass Sie viel reden, aber wenig tun.

Rauch

Schöne Grüße an den Stadtrat Hacker. Finanzausgleichsverhandlungen führe ich vor allem mit den Landeshauptleuten. Es gibt weit fortgeschrittene Verhandlungpapiere mit weitreichenden Reformvorschlägen.

Bei Landtagswahlen wurden Landeshauptleute abgestraft, macht das die Verhandlungen leichter?

Rauch

Wenn es darum geht, mehr Geld zu bekommen, sind sich die Länder sehr rasch einig. Aber: Wir waren noch nie so weit wie jetzt. Alle Beteiligten erkennen: Wir brauchen Reformen, wir müssen den niedergelassenen Bereich stärken und das Gesundheitssystem digitalisieren. Sonst geht es sich ökonomisch nicht mehr aus.

Mehr niedergelassene Ärzte werden seit Jahrzehnten gefordert – vergeblich. Warum soll das jetzt gelingen?

Rauch

Alle Gesundheitsminister hatten das Ziel – aber wenn es nicht im Finanzausgleich festgeschrieben ist, wird das nichts. Darum will ich das Zeitfenster der Finanzausgleichs-Verhandlungen nutzen. Bis Ende Juni sollte die politische Einigung stehen, bis Oktober dann die Bund-Länder-Vereinbarung legistisch formuliert und dann beschlossen werden. Das ist der Fahrplan, den ich im Kopf habe.

Wie viel mehr Geld soll es für den niedergelassenen Bereich geben?

Rauch

Bei Gesprächen übers Geld sind wir noch nicht angelangt. Aber klar ist: Es braucht etwa 500 zusätzliche Stellen im Kassenarzt-Bereich.

Wie groß ist die Lücke beim Pflegepersonal?

Rauch

Das ist unser größtes Problem. Die Regierung hat bereits einiges gemacht: Etwa Zuschüsse bei Gehältern, 600 Euro Zuschuss bei der Ausbildung, 1400 Euro Zuschuss bei der berufsbegleitenden Ausbildung. Das funktioniert, die Nachfrage nach dem Pflegeberuf steigt. Aber das reicht nicht. Wir werden aktive Anwerbung von qualifiziertem Personal aus dem Ausland brauchen.

Befördert das brain drain?

Rauch

Die Sorge gibt es: Ich hatte neulich eine intensive Diskussion mit dem ukrainischen Gesundheitsminister, der Bedenken hat, dass der Ukraine die Leute fehlen, die wir anwerben. Darum bin ich so erpicht darauf, Anwerbungen auf Augenhöhe zu machen. Und Österreich darf natürlich auf keinen Fall Menschen abschieben, die wir brauchen. Fälle wie jene der indischen Familie sind jenseitig.

Sie sagten, das System fährt gegen die Wand, wenn keine Reform gelingt. Ist es so schlimm oder übertreiben Sie, um bei den Verhandlungen Druck zu machen?

Rauch

Ich sehe das wirklich so. Daher investiere ich extrem viel Zeit und Energie in die Verhandlungen. Gewinnen kann ich damit eigentlich nichts: Der Finanzausgleich interessiert die Patienten nicht. Aber wenn wir jetzt nichts machen, dann kommt es in fünf Jahren zu brutalen Einsparungen, zu Spitals-Schließungen und Kürzungen im Gesundheitssystem. Das will ich nicht. Auch die Zwei-Klassen-Medizin darf sich nicht weiter verschärfen, sonst landen wir bei Verhältnissen wie in Großbritannien, wo Zahnärzte so teuer sind, dass sich Menschen mit Klebstoffen selbst die Zähne reparieren. Oder man in der Ambulanz 48 Stunden wartet. Das wird nicht passieren. Den Bundesländern ist bewusst, dass es ohne Reformschritte nicht gehen wird.

Was machen Sie, wenn Sie die Reform nicht schaffen?

Rauch

Noch bin ich bei meiner Zuversicht und glaube, dass es möglich sein wird. Aber wenn ich es nicht schaffe, reihe ich mich ein in die Legion von Vorgängern, die es auch nicht geschafft haben. Das würde mich extrem schmerzen. Nicht weil ich eitel bin, das ist mir wurscht. Aber weil ich es für einen fulminanten Schaden für das Gesundheitssystem hielte.