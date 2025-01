Warum steigen die Energiekosten?

Mit 2025 ändert sich einiges im Energiebereich, und das nicht unbedingt zum Besseren: Die Strompreisbremse läuft aus, das Ende der russischen Gaslieferungen ist für viele Konsumenten und Konsumentinnen mit Angst vor höheren Preisen verbunden und die Netzkosten steigen und steigen.

In der Tageszeitung „heute“ kündigt der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil „einen neuen Preis-Hammer“ an. Damit meint er den bevorstehenden Anstieg der Energiekosten für Haushalte und Betriebe. Schuld an dieser Misere trägt laut dem wahlkämpfenden Landeschef die türkis-grüne Bundesregierung. Ganz so einfach ist aber es nicht.

Für einen Großteil der Österreicherinnen und Österreicher steigen die Energierechnungen 2025. Schuld daran ist ausgerechnet die Energiewende und die veränderte Energienutzung seit Russlands Krieg in der Ukraine. Erneuerbare, nicht fossile Energie, die im Land erzeugt wird und nicht teuer importiert werden muss, sollte eigentlich allen im Land billigen und sauberen Strom liefern. Warum steigen die Preise aber? Und versagt die Politik gerade bei der Energiewende?

Netzkosten werde nicht nach Netznutzung verrechnet

Im Gegensatz zum Stromanbieter, kann man sich den Netzbetreiber in Österreich nicht aussuchen. Es gibt insgesamt 122 regionale Netzbetreiber – allesamt Monopole auf ihrem Wirkungsgebiet –, die über die Übertragungsnetze der Austrian Power Grid (APG) miteinander verbunden sind. Kontrolliert werden sie vom Energieregulator E-Control, weil auch Monopolisten ihren Kunden nicht jeden beliebigen Preis verrechnen dürfen.

Dass jetzt deutlich höhere Vorschreibungen bei ganz vielen Kunden eintrudeln, hat sehr viel mit eben diesen Netzkosten zu tun. Sie steigen wegen der wachsenden Personal- und Materialkosten, weil das Netz ausgebaut und bestehende Infrastruktur modernisiert wird, meint Christoph Dolna-Gruber von der österreichischen Energieagentur.

„Die Erhöhung der Netzentgelte ist also keineswegs willkürlich, sondern folgt einer genau geregelten Methodik, die durch die Regulierungsbehörde umgesetzt wird“, so Dolna-Gruber.

Abhängig sind die Netzkosten auch von der Zahl der Nutzerinnen und Nutzer: Mit zunehmender Anzahl der Photovoltaikanlagen (PV) sinkt die Zahl der Personen, die das Netz zur Stromversorgung brauchen. Wer seinen Strom selbst produziert, zahlt keine Netzgebühren und auch für Energiegemeinschaften gelten reduzierte Netzentgelte. Weil die Netzkosten aber in Summe gleich bleiben, zahlen die übrigen Verbraucher mehr.

Und diese Kosten werden weiter steigen – immer mehr große Unternehmen investieren in PV-Anlagen, somit verringert sich auch ihr Nutzungsanteil am Stromnetz. Theoretisch müsste dann der letzte Nutzer Kunde Österreichs, der seinen Strom nicht selbst produziert oder bei einer Energiegenossenschaft ist, die gesamten Netzkosten alleine bezahlen.

In der Praxis zahlen die Kosten für Österreichs Stromnetz ausgerechnet jene, die sich den Ausstieg aus klassischen Energieträgern nicht leisten können oder wollen. Bei Haushaltskunden findet in der Regel auch keine Leistungsmessung der Netznutzung statt – das heißt, es macht keinen Unterschied, ob das Stromnetz durch eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto mit 11 Kilowatt beansprucht wird oder durch Herd und Geschirrspüler mit zwei bis vier Kilowatt.

Aber: Wie viel Leistung bezogen wird, beeinflusst, wie das Netz auszusehen hat: Je mehr Leistung zur selben Zeit abgerufen wird, desto dicker müssen die Stromkabel sein. Somit werden die Kosten für den Erhalt und Ausbau des Energienetzes eher von jenen getragen, die es weniger stark belasten.

Repariert werden sollte diese Verteilung mithilfe des von der türkis-grünen Regierung geplanten neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (EIWG). Der Gesetzesentwurf liegt seit Februar vor, profil berichtete. Mit dem Gesetz sollte sich die Energiewirtschaft auf die neue Realität umstellen. So sind Änderungen des E-Control-Gesetzes vorgesehen, es sollte aber auch der Grundstein für die Erfassung von Energiearmut gelegt werden. Beschlossen ist das Gesetzt aber nicht und nichts deutet darauf hin, dass das in der auslaufenden Legislaturperiode passieren wird. Die Grünen werfen der ÖVP Blockade vor, letztere stand von Anfang an auf der Bremse.