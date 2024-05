APG-Vorstand Christiner: „Uns rennt die Zeit davon"

Einheitliche Ladegeräte, höhere Klimabonus-Beträge sowie eine erleichterte Übergabe von Familienbetrieben: diese drei Vorhaben sind nur eine Auswahl der Gesetze, die vergangenen Woche im Parlament beschlossen wurden. Gar nicht erst auf die Tagesordnung geschafft haben es zwei Gesetze, deren Namen ziemliche Zungenbrecher sind: Das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetzt (EABG) und das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG). Bei der Austrian Power Grid (APG), die in Österreich für die Übertragungsnetze zuständig sind, wartet man mit zunehmender Ungeduld auf diese beiden Gesetzesvorhaben. Denn: Der europaweite Ausbau von Photovoltaikanlagen, Windräder und Co. schreitet schneller voran als der Ausbau der dafür notwendigen Stromnetze. Und das führt zu immer größeren Problemen.

Im Behördenverfahren, wenn es um die Umweltverträglichkeitsprüfung geht, ist eine professionelle Abwicklung jedenfalls wichtig und spart Zeit. Da waren die zuständigen Behörden beim Projekt Zentralraum Oberösterreich (Hochspannungsleitung nach Deutschland, Anm.) – ein wesentliches Projekt für die Dekarbonisierung der Stahlindustrie – besonders professionell, das Verfahren wurde sorgfältig und so schnell es derzeit möglich ist abgearbeitet. Wenn es dann aber vor Gericht geht – und so ist das nun einmal, jedes große Leitungsprojekt hat auch seine Gegner – zählt die Qualität der Gesetze. Für einen zügigen Netzausbau brauchen wir jedenfalls mehr rechtliche Klarheit und Unterstützung.

Brechen wir diese beiden Gesetze herunter: Das EABG soll ja vor allem die Genehmigungsverfahren von Photovoltaik- und Windkraftwerken sowie den Bau der dazugehörige Netzinfrastruktur verkürzen. Verantwortliche in den Bundesländern – konkret der Umweltlandesrat von Oberösterreich Stefan Kaineder (Grünen) – meinen, man könne per Weisung bereits jetzt solche Projekte priorisieren und die Verfahrensdauer damit beschleunigen. Wieso dann die Eile beim EABG?

Genau. Die große Sorge, die wir haben: Wir gehen bald in Neuwahlen und verlieren mindestens ein Jahr, wenn die notwendigen Gesetze zum beschleunigten Netzausbau nicht noch in dieser Legislaturperiode beschlossen werden.

warten wir auch schon wieder ein Jahr. Das Bundesverwaltungsgericht hat den Beschwerden (eine Bürgerinitiative sieht ein Natura 2000-Gebiet gefährdet und will, dass es unberührt bleibt oder die Stromleitung in der Erde geführt wird; Anm.) die aufschiebende Wirkung wieder zuerkannt. Das Gericht hat uns ein 40-seitiges Erkenntnis geschickt, in dem steht: „Hätte der nationale Gesetzgeber wirklich das Interesse, dass die Klimaziele wichtiger sind als einzuhaltende Naturschutzbestimmungen, Artenschutzbestimmungen etc., dann hätte er das wohl in ein entsprechendes Gesetz gegossen.“ – was er bis heute nicht getan hat.

Wir sprechen hier von Engpässen im Netz. Die Leitungen werden zunehmend bis an ihr Limit betrieben. Um die Überlastung einer Leitung zu verhindern, reduzieren wir die Erzeugung vor dem Engpass, das heißt wir regeln sehr oft Windkraftwerke im Norden ab. Im gleichen Umfang wird die Erzeugung auf der nachgelagerten Seite des Engpasses erhöht. Dafür werden dann in Österreich Gaskraftwerke hochgefahren. Bezahlt werden muss beides – für das Zurückfahren, weil der Erzeuger hätte ja Einspeisen können und ebenso muss dem Gaskraftwerksbetreiber für das Hochfahren bezahlt werden. Zusammengefasst müssen somit die, die abgeregelt werden, als auch die Produzenten, die hochfahren mussten, bezahlt werden, nur weil die aktuellen Leitungskapazitäten zu gering sind. Das sind Zusatzkosten, die wohl in der Energiewende anderwärtig besser investiert werden könnten.

Ich glaube viele – sowohl in der Gesellschaft als auch von Seiten der politischen Vertreter – haben die ganze Dimension des Umbaus des Energiesystems noch nicht erfasst. Ich muss, um den Bedarf auch in Zukunft zu decken bei erneuerbaren Energiequellen viel mehr Leistung zubauen, um dieselbe Strommenge wie beispielsweise bei einem Gaskraftwerk zu produzieren. Die Produktion von Strom aus PV passiert in Österreich in rund 1000 Stunden, Winderzeugung in rund 2500 Stunden mit der vollen Leistung. Man braucht nur das Burgenland anschauen: Die haben derzeit eine installierte Kraftwerksleistung von mehr als 1700 Megawatt (MW) und eine Verbrauchsspitze von etwas mehr als 350 MW. Wenn dort die Sonne scheint und der Wind weht, wird so viel Strom produziert, dass der Großteil über das Übertragungsnetz der APG abtransportiert werden muss. Dafür muss dieses ausgebaut werden.

Einen so überdimensionalen Ausbau bräuchte es vielleicht gar nicht, wenn der Strom regional verbraucht oder gespeichert werden würde. Sehen Sie hier die Landesenergieversorger stärker in der Pflicht, auszubauen?

Eine andere Lösung wird seit einigen Monaten in Deutschland diskutiert: Das Land in mehrere Strompreiszonen aufzuteilen. Was würde das für Österreich bedeuten?

Christiner

Derzeit ist es ja so, dass die meisten Nationalstaaten aus einer Strompreiszone bestehen. Wenn jetzt also Deutschland mehrere Strompreiszonen hätte, dann wäre der Effekt wohl der, dass der Strom in Norddeutschland billiger wird, weil viel erneuerbarer Strom aus Wind und Photovoltaik vorhanden ist. Im Gegensatz würde der Strompreis in Bayern wohl etwas höher werden, weil auch hier die erforderlichen Nord-Süd Leitungsverbindungen fehlen. Und weil Österreich an Bayern hängt, wird sich unser Strompreis wohl eher an Bayern angleichen.

Ihr Unternehmen investiert heuer rund 445 Millionen Euro und bis 2034 mehr als das zwanzigfache in den Um- und Ausbau der Strominfrastruktur – laut dem IV-nahen Economica Institut für Wirtschaftsforschung mit einem Beschäftigungspotential von 90.000 Jahresarbeitsplätzen. Überzeugt das die Politik nicht, die notwendigen Gesetze für den beschleunigten Ausbau zu beschließen?

Christiner

Ich denke der Netzausbau wäre ein echtes Konjunkturprogramm. Die Bruttowertschöpfung ist im österreichischen Kontext jedenfalls einmalig. Viele andere große Infrastrukturunternehmungen können da nicht mithalten. Gerade in Österreich beschäftigen unsere Ausbaumaßnahmen die Baubranche in einem hohen Umfang, aber auch die Stahlbranche sowie Unternehmen, die auch bei den notwendigen Technologien Marktführer sind. Von den neun Milliarden Euro Bruttowertschöpfung entfallen 6,6 auf Österreich. Es werden rund 90.000 Beschäftigungsverhältnisse geschaffen und auch fiskalische Effekte von 2,8 Milliarden Euro erzielt. Economica hat auch errechnet, dass bei Verzögerung oder Ausfall dieser Investitionen den Gebietskörperschaften jährlich 280 Millionen Euro an Steuern und Sozialabgaben entgehen. Unsere Netzinvestitionen sind somit nicht nur energiewirtschaftlich fundamental für die Energiewende, sondern auch volkswirtschaftlich sinnvoll. Gerade daher braucht es einen gemeinsamen Willen, die notwendigen Gesetze zu beschließen.

Vermissen Sie diesen gemeinsamen Willen?

Christiner

Die Verhandlungen zu diesen Gesetzen sollten im Sinne einer Staatsverantwortung aus dem politischen Tages-Hickhack herausgehalten werden. Dazu ist das Gelingen der versorgungssicheren und leistbaren Energiewende im Sinne des Wirtschaftsstandortes, aber auch unserer Verantwortung gegenüber den kommenden Generationen zu wichtig.