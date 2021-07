Warum tut sich die SPÖ so schwer, Herr Hajek?

Wenn am Sonntag gewählt würde, käme die ÖVP auf 34% der Stimmen (+1), die Grünen auf 12% (-1). Das geht aus einer vom Meinungsforschungsinstitut Unique research für die neue Ausgabe des Nachrichtenmagazins profil durchgeführten Umfrage hervor. Die Korruptionsvorwürfe – Stichwort Herzerl-Chats – scheinen in den Hintergrund gerückt, die ÖVP hat sich stabilisiert. Das liegt auch an der Schwäche der Opposition: Die SPÖ verliert nach den Parteitagswirren leicht auf 22 % (-1), die FPÖ ebenfalls auf 17% (-1). Nur die Neos können sich leicht verbessern und legen auf 12 % (+1) zu.