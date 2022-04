Was ist die Ursache der schweren Hepatitis-Erkrankungen unter Kindern?

Die Geschichte hat alle Zutaten eines Medizin-Krimis: Es gibt eine mysteriöse Krankheit, es gibt Verdächtige, Hinweise und Hypothesen, was sich zugetragen haben könnte. Über Fälle einer „akuten Hepatitis unbekannten Ursprungs“, so die Formulierung der Gesundheitsbehörden, wurde vorige Woche erstmals breit berichtet. Tatsächlich jedoch begann die Serie von Hepatitis-

Erkrankungen, die bisher ausschließlich Kinder unter 16 Jahren betrifft, deutlich früher: Erste Fälle wurden bereits vor 14 Monaten registriert, seit Jahresbeginn begannen sich die Berichte zu häufen – vor allem in Großbritannien.

Anfang April meldeten die Briten der Weltgesundheitsorganisation WHO zehn Patientengeschichten, die im ersten Quartal dieses Jahres in Schottland erfasst worden waren. Erwartbar wären dort sonst sieben bis acht Fälle im gesamten Jahr. Bis Ende voriger Woche stieg die Zahl in Großbritannien auf 111, weltweit wurden bis Freitag der Vorwoche 191 Fälle gemeldet, darunter aus den USA, aus Israel und Japan. Eine Häufung fand sich bei Drei- bis Fünfjährigen. Für den EU-Raum wies die europäische Seuchenschutzbehörde ECDC bis vergangenen Freitag 55 Fälle aus, 17 davon in Italien und weitere zwölf in Spanien. Auch am Wiener St. Anna Kinderspital waren zwei Kinder in Behandlung: eines vorige Woche, das zweite bereits um den Jahreswechsel. Bei beiden schlugen die Therapien zum Glück an.

International sind die Verläufe leider nicht immer so günstig: Ein Kind starb, 17 benötigten eine Lebertransplantation. Es sind vor allem diese gravierenden Fälle, die Fachleute beunruhigen. Denn dass Hepatitis bei Kindern auftritt, ist zunächst noch nichts Ungewöhnliches. Es ist nicht einmal überraschend, dass die Ursache der Erkrankung im Dunkel liegt, meinte vorige Woche eine Kinderärztin aus Israel, wo zu dem Zeitpunkt zwölf Hepatitis-Fälle aktenkundig waren.