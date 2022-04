profil: Soeben wurde der letzte Teil des Sachstandsberichts des Weltklimarats IPCC veröffentlicht, der erstaunlich optimistisch klingt. In Expertenkreisen war von Lichtblicken im Klimaschutz die Rede und davon, dass alle Optionen vorhanden seien, um die Erwärmung mit 1,5 Grad zu begrenzen, sofern die Emissionen in drei Jahren den Höchststand erreichen.

Christ: Ich kann dem Optimismus überhaupt nicht zustimmen. Ich glaube, das ist eine falsch verstandene Lesart des sehr umfangreichen Berichts. Die Aussage lautet: Wir können es schaffen, dann jedoch kommt ein großes Aber. Ohne weitere Maßnahmen steuern wir auf 3,2 Grad zu, also auf eine mehr als doppelt so hohe Erwärmung, als wir wollen. Es ist wirklich dramatisch.



profil: Die öffentliche Ansage lautete: Wir haben die Mittel und das Wissen, um es zu schaffen.

Christ: Die Mittel und Technologien haben wir. Wir wissen aber auch, dass einzelne Maßnahmen nicht funktionieren, sondern nur ein Gesamtpaket. Halbherzige Maßnahmen halbieren die Emissionen nicht. Es steht deutlich im Bericht, dass es strukturelle Änderungen braucht und Möglichkeiten, klimafreundliches Verhalten überhaupt zu leben. Ein kleines Beispiel: Wir haben ein Klimaticket, aber wenn in meiner Gegend kein Bus fährt, kann ich es nicht verwenden. Oder: Städte könnten auf null Nettoemission kommen, aber nur, wenn man die Zersiedelung stoppt, den Verkehr vermindert, eine völlige Umstellung und Dekarbonisierung der Heizsysteme erreicht und wenn man den öffentlichen Raum wieder zur Bepflanzung nutzt, wobei auch Schutz vor Überflutungen oder Hitzewellen entsteht.



profil: In Wien passiert das Gegenteil. Am Stadtrand in der Donaustadt sind riesige neue Stadtteile geplant.

Christ: Genau. Und es kommen weitere Faktoren hinzu. Im Bericht ist zum Beispiel von Reduktion des Energiekonsums und nicht nur von Effizienz die Rede. Effizienz allein kann zu Rebound-Effekten führen. Vereinfacht ausgedrückt: Jetzt hab ich eine effizientere Heizung, jetzt darf ich auf 23 Grad heizen. Es geht um eine massive Reduktion des Energieverbrauchs und eine Umstellung auf erneuerbare Energieformen. Weitere Punkte sind: Fernwärmeleitungen, Einbeziehung des Umlandes, strukturelle Änderungen des öffentlichen Verkehrs und der Warenversorgung. Dann erst kann ich Verhaltensänderungen einfordern, die ich durch all die Maßnahmen erleichtern muss. Man kann den Menschen nicht bloß sagen: Macht’s halt was.



profil: Was genau müssen wir in welchem Ausmaß tun? Niemand kann sich das konkret vorstellen.

Christ: Es geht um die Begriffe avoid, shift und improve, um Vermeiden, Umstellen und Verbessern. Also etwa Flugreisen vermeiden, eine Umstellung auf öffentlichen Verkehr, eine Ernährung mit weniger Fleischprodukten und technische Erneuerungen. Man muss die Barriere zur Verhaltensänderung möglichst niedrig machen und die Infrastruktur bereitstellen, die klimafreundliches Verhalten ermöglicht. Wir müssen uns auch vor Augen halten, dass zehn Prozent der Reichsten 30 bis 40 Prozent der globalen Emissionen verursachen. Wir Wohlhabenden haben den größten Fußabdruck und zugleich das größte Potenzial, zu reduzieren.