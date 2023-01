Was Niederösterreich zum "Kinderösterreich" noch fehlt

Auch sie möchte wieder ins Erwerbsleben einsteigen und muss es auch. „Es ist bei den derzeitigen Preisen finanziell nicht anders möglich. Wir haben viele Fixkosten und leben auch von Rücklagen. Aber wenn einmal die Waschmaschine eingeht, steht man dann da und weiß nicht weiter.“ Ein Thermenausflug oder ein richtiger Urlaub sei so nicht möglich.“ Und man will sich ja auch einmal was leisten können.“

Auf den Montag hat sich Verena D. ein halbes Jahr lang vorbereitet. Die 37-jährige Mutter geht am 16. Jänner das erste Mal seit der Geburt ihrer Tochter wieder ins Büro: 15 Stunden die Woche, fünf Stunden pro Arbeitstag. Vor sechs Monaten versammelte Verena D. ihren Mann, ihre Eltern und ihre Schwiegereltern zu Hause im niederösterreichischen Industrieviertel, um diesen Tag zu besprechen. Es ging um eine grundsätzliche Frage, die sich viele Mütter und Väter stellen: Wohin mit dem Kind? In den Kindergarten darf die kleine Tochter nicht, sie ist erst 17 Monate alt. In die Krippe soll sie nicht, sie kostet fast 500 Euro. In Karenz kann der Papa nicht, „weil er der Hauptverdiener ist“, erzählt Verena D.

„Die fehlende preiswerte Betreuung spielt eine große Rolle in der Entscheidung, dass unser Sohn ein Einzelkind bleiben wird“, erzählte eine Jungfamilie aus Niederösterreich den Wissenschaftern des Österreichischen Instituts für Familienforschung im Jahr 2019. Damals wurde unter knapp 2000 Eltern der Bedarf für Kinderbetreuung erhoben. Ein Drittel der Väter und Mütter bemängelten, dass sie kein Angebot für Kleinkinderbetreuung in der Umgebung finden können, obwohl sie eigentlich Bedarf dafür hätten. Die Studie ist ein Zeitdokument der Verzweiflung. Da berichten Mütter davon, dass es sich für sie nicht auszahlt, zu arbeiten, weil der Verdienst von der kostenpflichtigen Betreuung aufgefressen würde: „25 Stunden zu arbeiten, heißt 30 Stunden Kinderbetreuung à 15 Euro die Stunde. Nach Abzug dieser Kosten und Spritkosten muss man draufzahlen!!!!!“

Wenn Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) Niederösterreich nun zu „Kinderösterreich“ machen will, wie sie bei Wahlkampfevents sagt, dann ist das auch ein Eingeständnis, dass es Aufholbedarf gibt. Jetzt soll alles besser werden, verspricht Mikl-Leitner den Jungfamilien. Die Kinderoffensive ist aber mehr als bloße Parteitaktik: Mikl-Leitner vertrat in der Frage schon Mitte der 2000er-Jahre als Familienlandesrätin progressivere Ansichten als viele Traditionalisten in ihrer Partei. Der ÖVP dämmerte im Vorfeld der Wahl wohl, dass die Unzufriedenheit bei Eltern wächst – nicht nur in Niederösterreich übrigens, auch der ebenfalls wahlkämpfende Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) setzt auf eine Kinderbetreuungsoffensive.

Die meisten Eltern kennen das Problem, nicht nur in Niederösterreich: Nach der Karenz sind die Kinder, je nach Modell, ein bis zwei Jahre alt. Doch für die Altersgruppe der unter Dreijährigen mangelt es an Betreuungseinrichtungen, nicht einmal für jedes dritte Kleinkind gibt es einen Platz. Die Folge wurde vielfach thematisiert, oft kritisiert, aber kaum geändert: Fast immer sind es die Mütter, die für das Versäumnis büßen, die Betreuung übernehmen und im Beruf zurückstecken. Ihr Frust hat sich herumgesprochen. Im niederösterreichischen Landtagswahlkampf wollen nun – fast – alle Spitzenkandidaten dieses Problem lösen. Wie glaubwürdig ist das? Und wie realistisch?

Die Rettung waren die Großeltern: Sie sind fit, in Pension und in der Nähe. „Da sind wir in einer glücklichen Lage. Die ganz Jungen, bei denen die Eltern nicht da sind oder noch arbeiten, beneide ich nicht. So traurig es klingt – da verstehe ich wirklich, wenn sie sagen: Ich will kein Kind oder nur eines. Es ist schlicht nicht leistbar.“

Kostenfrei ist in Niederösterreich nur der Vormittag für Kinder ab zweieinhalb Jahren, ab September 2024 soll das für alle Kinder in öffentlichen Betreuungseinrichtungen gelten, das stellt zumindest die Landes-ÖVP in Aussicht. Für den Nachmittag müssen Eltern in Landeskindergärten monatlich 50 Euro aufwärts dazuzahlen, je nach Einkommen – daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Fast die Hälfte der Kinder unter drei Jahren, die in einer Krippe spielen und lernen, tun dies in privaten Einrichtungen. Das kostet etwa 500 Euro monatlich, da sind die Beiträge für das Mittagessen noch nicht eingerechnet.

Eltern mit traditionellem Familienbild, die in ländlichen Gebieten leben, sind mit dem Betreuungsangebot zufriedener als Städter, die sich als moderner einstufen. Das liegt auch daran, dass bei Eltern am Land öfter die Großeltern fürs Kindersitten einspringen. Das legt zumindest die Studie nahe.

Bis Niederösterreich als „Kinderösterreich“ durchgeht, muss sich bei der Betreuung von Kleinkindern und den Öffnungszeiten einiges tun. In diesen Bereichen hat das Land den größten Aufholbedarf. Eine Anleitung, wie das gehen kann, liefern diese drei Buchstaben: VIF. Der Vereinbarkeitsindikator für Familie und Beruf wurde von der Arbeiterkammer entwickelt und zeigt, was ein Kindergarten können muss, um beiden Eltern einen Vollzeitjob zu ermöglichen. Er sollte den Kindern ein Mittagessen anbieten, mindestens 45 Stunden pro Woche geöffnet haben, wobei an vier Tagen pro Woche mindestens neuneinhalb Stunden nötig sind. Dazu sollte die Einrichtung nicht länger als fünf Wochen im Jahr geschlossen sein.

Für die meisten Eltern ist das bestenfalls ein Wunschtraum: Weniger als die Hälfte der Kinder unter sechs Jahren werden in Niederösterreich nach diesen Vereinbarkeitskriterien betreut – im Bundesländer-Ranking liegt „Kinderösterreich“ im hinteren Drittel. Wobei man im Land betont, dass während der Pandemie die Betreuungsquote höher war.

Ab dem Kindergartenherbst 2024 soll es besser werden: Die Landeskindergärten sollen auch für Zweijährige offenstehen. Bis 2027 will das Land 400 Millionen Euro investieren und die Gemeinden dazu motivieren, weitere 350 Millionen Euro lockerzumachen. Damit sollen mehr Gruppen mit besserem Betreuungsverhältnis geschaffen werden und die Schließtage im Sommer auf eine Woche reduziert werden.