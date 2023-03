Für die aktuelle Ausgabe ließ profil in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstituts Unique-research erheben, wie die Österreicherinnen und Österreicher über eine Arbeitszeitverkürzung auf 36 Stunden bei gleichbleibenden Gehältern denken. Die meistverbreitete Meinung lautet in diesem Zusammenhang, die Arbeitszeitverkürzung sei überlegenswert, funktioniere aber sicher nicht in allen Branchen.