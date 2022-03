Martin Kocher: „Vorsichtiger formulieren“

Wie jeder Wissenschafter, der Minister wird, hatte auch Kocher zu verinnerlichen, dass man in der Politik „vorsichtiger formulieren muss“. In der Wissenschaft mache man „wertfreie“ Aussagen, die auch jeder wertfrei beurteile. In der Politik würden auch Aussagen, die wertfrei gemeint sind, automatisch bewertet. Damit habe er aber kein Problem, so Kocher. Mühsam seien allerdings Diskussionen, die „mit ideologischen Scheuklappen“ geführt würden.

Wie lang er Minister bleiben wird? Sein „Planungshorizont“, sagt Kocher, sei die laufende Legislaturperiode, die regulär 2024 enden würde. Und danach? Er sei Wissenschafter und könne in seine Professur an der Universität Wien zurückkehren. Hat ihm sein derzeitiger Chef, Bundeskanzler Karl Nehammer, vielleicht schon ein Beitrittsformular für die ÖVP vorgelegt? Das, sagt Kocher, war nie ein Thema.