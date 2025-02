Bei der ÖVP ist die Sache klar, vor allem seit dem Jahr 2017: Als die Volkspartei Sebastian Kurz zu ihrem Chef wählte, sicherte sie ihm auch weitreichende Rechte zu. Seitdem hat der Bundesparteiobmann (oder, sollte es sie irgendwann geben: die Bundesparteiobfrau) das letzte Wort über eine Regierungsbeteiligung. Laut Statut übt die Parteispitze „die Nominierungsrechte in Zusammenhang mit einer Beteiligung der ÖVP an einer Bundesregierung aus und trifft die entsprechenden Entscheidungen in Personalfragen“. Das bedeutet, dass der Obmann über Regierungsmitglieder und Staatssekretärinnen und Staatssekretäre entscheidet. Kurz nutzte seine Rechte ohne große Rücksicht auf Länder- oder Teilorganisationen. So kam es dazu, dass es in seinen Regierungen viele politische Quereinsteiger gab. Unter Christian Stocker ist damit eher nicht zu rechnen.

Bei allen anderen Entscheidungen bleibt das Statut vage: Dem Bundesparteivorstand – also dem Gremium, das die höchsten Funktionäre umfasst – wird die „Beschlussfassung in all jenen Personalangelegenheiten, in denen politischen Parteien ein Vorschlagsrecht zukommt“ zugesprochen, wenn sie nicht explizit beim Bundesparteichef liegen. Zuletzt hatte sich Stocker dennoch immer wieder das Pouvoir des Parteivorstandes geholt, um zum Beispiel Regierungsverhandlungen mit Herbert Kickl zu führen.