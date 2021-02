Werner Kogler: "Das größte Comeback seit Lazarus"

profil: Was steht 2018 für die Grünen am Plan? Kogler: In diesem Jahr ist ein Comeback zu organisieren. Wenn ich sagen würde, das größte Comeback seit Lazarus, hinkt der Vergleich, weil so tot sind wir nicht. Wir haben noch drei Landtagswahlen zu schlagen, sowie die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Innsbruck. Hier haben wir gute Chancen, mit Georg Willi in den zweiten Wahlgang zu kommen. Sollte Willi es schaffen, wäre das ein riesiges Lebenszeichen. Erfolgreich waren wir immer dann, wenn wir die vielen Tausenden, die einen Beitrag leisten wollen, heranholen und beteiligen können.