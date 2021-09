Wettbewerbsvorteil Leberkäse: Messebesuch mit Van der Bellen

Wo bleiben die Viecher?

Nach der feierlichen Eröffnung beginnt der Rundgang des Trosses der Ehrengäste über das Messegelände. Immer noch keine Viecher. Dafür zeigen Soldaten des in Ried stationierten Panzergrenadierbataillons 13 ihrem Oberbefehlshaber, was sie können. Der weiß das wahrscheinlich schon, ist aber trotzdem begeistert. Danach werden immer noch keine Viecher, aber Landwirtschaftsmaschinen besichtigt. Die Moderation hat Elisabeth Köstinger an sich gerissen, gelernte Bio-Bäuerin aus dem Lavanttal. Landeshauptmann Thomas Stelzer steht diskret im Hintergrund und lässt sich von Heukönigin Leonie I., einer jungen Dame mit Stroh-Krönchen, die Schönheit des Trumer Seenlandes schildern. Das liegt zwar schon im nahen Salzburg, aber die Grenzen sind da fließend.

Dann endlich Viecher. Jungzüchterinnen und Jungzüchter haben in einer Halle mit ihren Kälbern Aufstellung genommen. Elisabeth Köstinger gerät ins Schwärmen: „Von der Genetik her haben unsere Zuchtrinder Weltrang.“ Weiter geht‘s zu anderen Viechern, darunter die Schottischen Hochlandrinder Lucky und Black Yuwel. Vom Bundespräsident gibt es Streicheleinheiten. Seinen Abschluss findet der Rundgang in der Markthalle des Genusslandes Oberösterreich. Der Landeshauptmann und die Landwirtschaftsministerin schneiden einen Stamm Leberkäse an. Es moderiert Agrarlandesrat Max Hiegelsberger: „Leberkäse ist ein USP des Genusslandes Oberösterreich.“ „USP“ stammt aus dem Marketing-Sprech und bedeutet in etwa „ein zu einem Wettbewerbsvorteil verhelfendes Alleinstellungsmerkmal“. Wie man das auf Kaunertalisch sagt, weiß nur der Bundespräsident.