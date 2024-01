Wie Dominik Wlazny als Bezirksrat performt: „Er ist ein Showmaster“

Einen Probelauf in Sachen Realpolitik versucht die Bierpartei seit drei Jahren auf Wiener Bezirksebene. Seit der Wien-Wahl 2020 sitzen elf Mandatar:innen in den Bezirksvertretungen - von Rudolfsheim-Fünfhaus über Landstraße, Ottakring bis nach Simmering. Im elften Wiener Gemeindebezirk, im Südosten der Stadt, ist Parteigründer und -chef Dominik Wlazny, 37, seit Dezember 2020 selbst Bezirksrat. Hier, unweit der Gasometer-Türme sind auch die Parteizentrale sowie Wlaznys Firmenimperium angesiedelt. Was hat der Parteigründer in der Kommunalpolitik bisher gemacht? Welche Vorhaben hat er als Bezirksrat angestoßen - und was lässt sich aus den Mühen der Bezirkspolitik für die große Bühne lernen?

Was wurde eigentlich aus dem Bierbrunnen - oder dem Verbot von Biermischgetränken wie Radlern? Spaß und satirische Forderungen waren für Marco Pogo (der eigentlich Dominik Wlazny heißt) lange das probate Mittel, um Aufmerksamkeit zu generieren. Für seine Punkrockband, seine Biermarke - und die Bierpartei. Das hat sich seit dem Präsidentschaftswahlkampf 2022 verändert. Wlazny streifte seine Kunstfigur Pogo ab und verpasste sich ein ernsthafteres Profil, auch weil ihm die politische Konkurrenz zunehmend vorwarf, dass er Alkoholismus das Wort rede. Heute geht es der Partei um „Chancengleichheit“ und „Bewältigung des Lebensalltags“, wie sie ihre Anliegen in einer Aussendung definieren. Denn das Jahresziel für 2024 ist klar: Das ehemalige Satireprojekt will bei der Nationalratswahl kandidieren und den Einzug ins Parlament schaffen. Die Voraussetzung dafür hat Marketing-Talent Wlazny selbst definiert: Er kandidiert nur, wenn er bis Ende April 20.000 Mitglieder einsammeln kann. Politikexpert:innen rechnen der Partei gute Chancen aus, den Einzug in den Nationalrat zu schaffen. Este Umfragen sehen die Bierpartei knapp oberhalb der Vierprozenthürde.

Bei den Sitzungen der Bezirksvertretung, die vier Mal im Jahr stattfinden, bringt sich Wlazny durchaus mit Anträgen und Anfragen ein, auch wenn es sich oft um Themen handelt, die bereits durch die Stadt Wien umgesetzt wurden. „Aber so ist das halt in der Politik“, sagt Steinhart lakonisch. Bei Ausschüssen und Kommissionen, die regelmäßig tagen, zeigt sich Wlazny kaum als Gast, denn ordentliches Mitglied ist er nicht. Gemeinsame Projekte habe man im Bezirk auch realisiert. So habe man, auf Initiative der Bierpartei, eine Kinderrechte-Fahne auf dem Amtshaus angebracht. Andere Projekte, wie die Proberäume in den Schulen, liegen eben nicht in der Kompetenz des Bezirkes, sondern beim zuständigen Magistrat der Stadt Wien - von einem Bierbrunnen mal ganz abgesehen. Angesprochen auf Wlaznys Nationalratswahl-Ambitionen, meint Steinhart, dass man sich als Politiker lieber auf eine Sache konzentrieren und nicht überall mitspielen sollte. Heißt: Will man sich im Bezirk, in der Stadt - oder doch lieber im Bund engagieren?

Liest man sich durch die Sitzungsprotokolle, sieht man, dass die Bierpartei in Simmering in den letzten Jahren durchaus versucht hat, ihre Politik im Kleinen auszuprobieren. So findet sich ein Antrag auf Öffnung von Musikräumen von Schulen für Schüler:innen auch außerhalb der Unterrichts- bzw. Ferienzeit (einstimmige Zuweisung an die Kommission für Bildung, Jugend und Soziales); ein gemeinsamer Antrag mit Grünen und dem Thema „Mehrsprachige Plakate für Arztpraxen als Hilfestellung für Gewalt und/oder Missbrauchsopfer“ vom Juni 2021 (mehrheitlich angenommen); „Gegen die Praxis der Abschiebung von Kindern, die in Österreich geboren sind“ (abgeändert einstimmig angenommen); „Pop Up-Proberäume in Gewerberäumlichkeiten von Wiener Wohnen“ (einstimmig angenommen); die „Zurverfügungstellung eines Informations- und Handlungspaketes für die bestmögliche Inklusion von trans- und non-binären Kindern und Jugendlichen an Simmeringer Bildungseinrichtungen“ (mehrstimmig angenommen) - und auch überraschend viel Verkehrspolitik („Überprüfung des Fußgänger-Innenüberganges in der Geiselbergstraße“, Dezember 2023).

Fragt man bei der Bierpartei nach, welche Projekte Wlazny in Simmering umsetzen konnte, verweist er auf die Menschenrechtsfahne, die durch einen Kreativwettbewerb unter Simmeringer Schüler:innen gestaltet wurde und am Amtshaus gehisst wurde. Und in ganz Wien? „Besonders freut mich auch ein großer Erfolg in der Donaustadt. Dort wurde das Budget für die Musikschule massiv erhöht“, schreibt Wlazny auf Anfrage. Außerdem wurde in einigen Bezirken der Antrag auf ‘Warme Platzerl’ umgesetzt, also öffentliche Räumlichkeiten eingerichtet, in denen sich Menschen aufwärmen können, die sich die Heizkosten nicht leisten können und sonst in einer kalten Wohnung sitzen müssten. „Lauter gute Sachen also“, schreibt Wlazny.

Gegründet hat Wlazny die Bierpartei 2015, vier Jahre später dann der erste Antritt bei der Nationalratswahl (0,6 Prozent in Wien, 0,1 Prozent österreichweit). Außerhalb von Wien wurde die Bierpartei spätestens mit Wlaznys Kandidatur bei der Bundespräsidentenwahl 2022 (er wurde mit 8,3 Prozent hinter Amtsinhaber Alexander Van der Bellen und FPÖ-Mann Walter Rosenkranz Dritter) bekannt. Die Nationalratswahl ist in jeder Hinsicht anders, denn erstmals darf sich der Doch-nicht-mehr-Spaßpolitiker ernsthafte Chancen auf einen Einzug machen. Mit allen Folgen: Als Klubobmann im Nationalrat würde für Wlazny ein Berufsverbot gelten. Aber soweit ist es noch nicht. Vorerst steht Basisarbeit am Programm: Anfang Februar trommelt der Parteichef seine Neumitglieder im Schutzhaus auf der Schmelz (15. Bezirk in Wien) zusammen, um sie für seinen Wahlkampf einzuteilen. Dass das Mitreden bei der Bierpartei nicht so einfach ist, hat jüngst eine profil-Recherche gezeigt: Die Satzung der Bierpartei ist nämlich so gebaut, dass Wlazny und sein Vater Michael Wlazny beinahe alleine über Anträge und Wahllisten bestimmen können.