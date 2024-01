Der Überlebensguide zum Wahljahr: Durchatmen und misstrauisch bleiben

Das Superwahljahr 2024 könnte die österreichische Politiklandschaft ordentlich durcheinanderwirbeln. Am Programm stehen die Gemeinderatswahlen in Salzburg und Innsbruck, die EU-Parlamentswahl und die Nationalratswahl. Dazu kommen noch Landtagswahlen in der Steiermark und Vorarlberg.

Es ist mit jeder Menge Desinformation, mit Spins und “strategisch notwendigem Unsinn” (kurz SNU) zu rechnen. Mit den fünf Tipps des profil-Guides kommen Sie unbeschadet durch dieses Jahr.

Dabei werden auch diese Fragen geklärt: Warum sollte man Wahlprogramme sehr genau studieren? Und wie glaubwürdig sind Koalitionsansagen und Umfragen?

1. Wahlprogramme ernst nehmen

Selbst für Politik-Enthusiasten mag das aufwändig klingen. Doch es lohnt sich, im Vorfeld der Wahlen genau zu prüfen, welches Programm die Parteien propagieren.

Entgegen der landläufigen Meinung, dass sich Politikerinnen und Politiker ohnehin nicht an das halten, was sie versprechen, werden rund 55 Prozent der Wahlversprechen in den Wahlprogrammen späterer Regierungsparteien „zumindest teilweise auch umgesetzt“, sagt Politikwissenschaftlerin Katrin Praprotnik im profil-Gespräch: „Sie sind die Grundlage für Regierungshandeln.“

Die Politikwissenschafterin weiß, wovon sie spricht: Sie hat 2000 Wahlversprechen in Österreich von 1990 bis Ende 2013 untersucht und herausgefunden: „Wahlprogramme von späteren Regierungsparteien haben hohe Relevanz in der künftigen politischen Arbeit. Insbesondere Wahlversprechen, die in das Koalitionsabkommen hineinverhandelt werden, werden häufiger umgesetzt.“

Ein Beispiel von vielen: Das 1-2-3-Klimaticket war einer der Wahlkampfschlager der Grünen im Nationalratswahlkampf 2019. Die FPÖ wiederum wetterte im Vorfeld ihrer Regierungsbeteiligung im Jahr 2017 gegen die ORF-Gebühr - die GIS wäre laut türkis-blauen Plänen auch abgeschafft und der öffentlich-rechtliche Rundfunk massiv umgebaut worden, hätte die Ibiza-Affäre nicht die Regierung gesprengt.