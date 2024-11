Wie Niederösterreich Kindergartenpädagogen in Wien abwirbt

Die öffentlichen Kindergärten in Wien verzeichnen derzeit 740 unbesetzte Stellen – ein Rekordhoch. In den privaten Einrichtungen fällt die Situation ähnlich aus: Die Wiener Kinderfreunde und die St. Nikolausstiftung melden zusammen fast 300 offene Stellen. Der Großteil der Jobs wird derzeit mit Assistentinnen und Assistenten besetzt, das sind Personen ohne formalen Abschluss. So soll verhindert werden, dass einzelne Kindergartengruppen schließen müssen. Wegen Krankenständen mussten jedoch einzelne Einrichtungen Eltern bitten, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Es fehlt so viel Personal, wie noch nie zuvor. Warum? Ein Grund ist lange bekannt: die Pensionierungswelle. Gleichzeitig ist der Nachwuchs seltener bereit, sofort eine Kindergartengruppe zu leiten. Was Wien ebenfalls stark spürt: aggressive Abwerbe-Aktionen aus Niederösterreich. „Jenen, die von Wien nach Niederösterreich wechseln, werden zusätzliche Urlaubstage angeboten und mehr Dienstjahre angerechnet. Außerdem sind für viele die Öffnungszeiten um einiges attraktiver als in Wien“, sagt Manfred Obermüller von der Gewerkschaft younion.