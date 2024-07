Wie rettet man eine kaputte Beziehung, Frau Wille-Helbich?

Ich sehe nie ein Dead End. Konflikte sind keine Sackgasse, sondern nur eine unterschiedliche Sicht auf die gleiche Situation, die mit den jeweiligen Bedürfnissen eines Menschen zu tun haben. In jedem Fall geht es zuerst darum, mit dem Paar abzuklären, worum es eigentlich geht: darum, zu gewinnen, also den Ego-Weg zu gehen und recht haben zu wollen – oder darum, in das „Wir“, also in die Beziehung zu investieren.

Regierungskoalitionen haben oft nichts von Liebeshochzeiten, sondern meist etwas von Vernunftehen. Ist so eine emotionsbefreite, pragmatische Basis nicht auch weniger absturzgefährdet?

Wille-Helbich

Ich setze eine Vernunftehe auch mit einer reifen, erwachsenen Beziehung gleich. In der Phase der Verliebtheit ist man oft in der totalen Symbiose. Wenn dieser Rausch vorbei ist, kommt der Reality Check, und man wird sich bewusst: Wir sind doch sehr unterschiedlich. Dieser Unterschied kann dann durchaus als bedrohlich empfunden werden. In einer reifen Beziehung ist man in der Lage, einen solchen Unterschied als bereichernd zu empfinden und daraus etwas zu lernen, wie zum Beispiel, sich in den anderen hineinversetzen zu können.

Scheitern Beziehungen, egal ob in der Politik, Partnerschaften oder Freundschaften, an zu hohen Erwartungen?

Wille-Helbich

Natürlich. In einer reifen Beziehung bleibt einem viel Leid erspart, denn man ist nicht von diesen kindlichen Ansprüchen beseelt, dass der andere mich glücklich machen muss. Und dass dessen negative Eigenschaften wie zum Beispiel Vergesslichkeit kein persönlicher Angriff gegen mich sind, sondern einfach zu seinem Charakter gehören.

Sind die von kindlichen Ansprüchen Beseelten Ihre Hauptklientel?

Wille-Helbich

Viele davon. Die, die in einer reifen Beziehung stehen, kommen wahrscheinlich nicht in meine Praxis. Es sind vor allem die, wo in der Beziehung noch viel auf einem kindlichen Niveau stattfindet. Und dann gibt es jene Sorte, die in die Paartherapie gehen, um den Partner oder die Partnerin zu überzeugen, dass sie im Recht sind und der andere sich ändern muss.