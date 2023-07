Wie viele Väter gehen in Karenz - und wie lange?

Wie weit der Weg noch ist, zeigte eine Neuerung, die die Regierung stolz verkündete: In Zukunft sollen von den 24 Monaten, die ein Elternteil bisher maximal in Karenz gehen konnte, zwei für den anderen Elternteil reserviert sein. Weil Frauen noch immer den Großteil der Betreuungspflichten übernehmen, bedeutet das realpolitisch: Mütter können maximal 22 Monate in Karenz. Die restlichen zwei Monate dürfen nur vom Vater genutzt werden – wobei er natürlich auch länger zu Hause bleiben kann. Damit erhofft sich die Regierung, die Beteiligung der Männer nach der Geburt zu erhöhen.

Der Frage nach der Väterbeteiligung kann man sich auch mit anderen Daten annähern: Laut Daten des Bundeskanzleramtes bezogen im Jahr 2022 rund 9100 Väter Familienzeitbonus. Das ist das Geld, das Partner erhalten, wenn sie in den Papamonat gehen oder ihre Tätigkeit als Selbstständige unterbrechen. Der Katholische Familienverband gab auch eine Studie zu dem Themenbereich in Auftrag: Demnach gaben acht von zehn Männern in Karenz an, in diesem Zeitraum auch überwiegend für die Kinderbetreuung zuständig gewesen zu sein. Die Arbeiterkammer analysierte auch, wie lange Väter in Partnerschaften im Zeitraum zwischen 2006 und 2018 in Karenz gingen - und wie lange.