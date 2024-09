Wie wird aus einem Teenager ein Terrorist, Herr Neumann?

Herr Neumann, was ging Ihnen durch den Kopf, als in Österreich drei Konzerte von Taylor Swift wegen Terrorgefahr abgesagt werden mussten?

Neumann

Natürlich war ich zunächst schockiert. Das hat sich in all den Jahren der Beschäftigung mit dem Terrorismus nicht geändert. Dann dachte ich mir, dass sich das leider mit der These meines neuen Buches deckt. Ich befürchte, dass wir von solchen Anschlagsversuchen in naher Zukunft mehr sehen werden. Die mutmaßlichen Attentäter waren 19 und 17 Jahre alt. Sie haben sich online radikalisiert und wollten im Namen des Islamischen Staates (IS) Ziele in Westeuropa angreifen.

Ein 15-Jähriger aus Deutschland soll den 19-Jährigen angestachelt haben. Warum werden die Tatverdächtigen immer jünger?

Neumann

Das hat auch mit dem Internet zu tun. Anders als vor zehn oder zwanzig Jahren läuft mitunter der gesamte Radikalisierungszyklus online ab. Es braucht nicht mehr zwingend einen so genannten Offline-Influencer, also zum Beispiel einen radikalen Prediger vor Ort in einer Moschee. Social-Media-Plattformen wie zum Beispiel TikTok zielen auf immer jüngere Menschen ab und werden immer stärker von Algorithmen betrieben.

Wer das Video eines islamistischen Predigers anklickt, bekommt drei Neue in die Timeline gespült.

Neumann

Insbesondere junge Menschen geraten so in Blasen hinein. Wenn ich einmal auf einen Islamisten drücke, dann kriege ich nur noch Informationen in diese Richtung und brauche nicht einmal mehr danach zu suchen. Gerade die Generation Z, also jene, die während der Pandemie noch Kinder waren, sind ständig im Internet und machen kaum noch Unterschiede zum nicht-digitalen Raum. Es ist nicht die Ideologie, die sie antreibt, sondern Gewaltfantasien. Die Attentäter von Hamburg, die am 11. September 2001 die Flugzeuge in das World Trade Center lenkten, trafen sich vier Mal in der Woche abends zum Tee trinken, um sechs oder sieben Stunden bis spät in die Nacht Theologie zu diskutieren. Heute sehen wir einen ganz anderen Typus.