Wien: Erster FPÖ-Bezirksvorsteher tritt 2025 wieder an

„Ich trete nächstes Jahr wieder als Spitzenkandidat an, um Simmering zurückzuholen“, sagt Paul Stadler gegenüber profil zum ersten Mal öffentlich. Der 67-Jährige wurde 2015 der erste FPÖ-Bezirksvorsteher in der Geschichte der Stadt. Bei Wahl 2020 stürzte die Wiener FPÖ nach Ibiza-Video und Spesenaffäre ab und verlor auch den Bezirk mit einem Ergebnis von 28,4 % (- 13,3 %). Die SPÖ hielt ihr Ergebnis von 41,5 % und holte Simmering zurück. Bezirksvorsteher ist seither Thomas Steinhart (51).

Blauer Wahlkampf auf grüner Wiese

Der frühere Simmeringer Unternehmer Stadler, der mit Flüssiggas handelte, ist seit seiner Niederlage offiziell Pensionist und in der FPÖ Bezirksobmann-Stellvertreter ohne Mandat. Sein Hauptthema ist der Kampf gegen Bodenversiegelung. Im Frühjahr übergab er im Rathaus eine Petition gegen die Wohnbau-Pläne im Bezirks-Teil Kaiserebersdorf. Die Stadt will in Simmering in den nächsten 20 Jahren 5000 Wohnungen bauen.