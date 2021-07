Kurt Knoll, 73, hat es sich angewöhnt, junge Blaue zu löchern - "Was fehlt dir? Was möchtest du geändert haben?“ -, um ihnen ungeachtet dessen, wie die Antwort ausfällt, darzulegen, dass es gescheiter wäre, "ihre Ängste und Ansinnen an die Sozialisten heranzutragen, statt einer Partei nachzulaufen, die für den Arbeiter noch nie etwas gemacht hat“. Als eines von sieben Kindern eines Bergmanns wurde Knoll in eine Welt hineingeboren, in der die staatliche Wolfsegg-Traunthaler Kohlenwerks AG für alles sorgte: Kindergarten, Schule, Wohnungen, ein Badehaus, Kino, eine Sauna. Holz und Gas zum Heizen und Kochen gab es für die Grubenarbeiter gratis, ihre Buben wurden mit dem Werkslaster zum Fußballtraining gebracht. 40 Jahre lang arbeitet Knoll als Fahrdienstleiter in Vöcklabruck. Mit seiner ÖBB-Pension kommen er und seine Frau Franziska, 75, über die Runden. In der Welt der beiden Eheleute sind an so gut wie jeder Fehlentwicklung "die Amerikaner“ schuld. Die ins Land kommenden Flüchtlinge "dienen nur den Kapitalisten“, sagt Kurt Knoll. Der Arzt müsse sich nicht sorgen, "aber für den Arbeiter sind die Asylanten Konkurrenten. Am Ende zahlt er immer drauf.“ Schon deshalb will er nicht, dass die Flüchtlinge auf Dauer bleiben: "Einem Asylanten gehört Asyl gewährt, solange er in Gefahr ist. Ein Bleiberecht aber darf es nicht geben.“