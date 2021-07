Will man von Bernhard Görg wissen, welche Charaktereigenschaft ein Obmann der Wiener Volkspartei unbedingt braucht, kommt die Antwort flugs: "Leidensfähigkeit.“ Görg muss es wissen. Von 1992 bis 2002 stand der frühere Personalberater und IBM-Manager an der Spitze der ÖVP in der Bundeshauptstadt. 15 Jahre nach seiner letzten Wahl analysiert Görg das Phänomen Wiener ÖVP tiefenpsychologisch: Die Aussicht, niemals Nummer eins in der Stadt werden zu können und meistens in Opposition bleiben zu müssen, schlage der Partei kollektiv aufs Gemüt. Daher herrsche dort immer "eine schlechtere Grundstimmung als in vom Glück und der Wählerstruktur begünstigteren Landesgruppen“.