Wikipedia Österreich-Chefin: "Urheberrecht wird missbraucht"

profil: Könnte die Einführung von Uploadfiltern auch finanziell eine Herausforderung für Wikipedia werden? Garád: Wikipedia hat es geschafft, zu einer der beliebtesten Websites der Welt zu werden. Wir hätten eventuell noch die Ressourcen selbst Uploadfilter zu programmieren, die auch unseren Anforderungen genügen. Aber wir denken da nicht nur an uns. Kleinere Seiten werden darauf angewiesen sein, sich den Algorithmus von jenen Internetgiganten zu holen, die diese Regelung ja eigentlich „bekämpfen“ soll. Facebook, Google und Co. werden also mitbestimmen, wie Information in Zukunft verarbeitet wird – das halten wir für demokratiepolitisch fragwürdig. Es ist fraglich, ob in Zukunft Non-Profit-Projekte wie Wikipedia noch so groß werden können.