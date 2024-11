WKStA beantragt Auslieferung von Kickl

Falsche Beweisaussage?

Hintergrund des Auslieferungsansuchens ist eine 19-seitige Sachverhaltsdarstellung, die der frühere ÖVP-Abgeordnete Andreas Hanger am 26. Juli bei der Staatsanwaltschaft Wien einbrachte. Darin wirft er Kickl vor, am 11. April bei seinem Auftritt als Auskunftsperson vor dem Untersuchungsausschuss zum „rot-blauen Machtmissbrauch“ mehrfach die Unwahrheit gesagt zu haben, unter anderem zur Affäre um die Klagenfurter Werbeagentur Ideenschmiede, zu Inseratengeschäften des Innenministeriums und zu Kickls Beziehung als Innenminister zum früheren FPÖ-Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein.

Die Staatsanwaltschaft Wien trat die Causa am 26. August an die WKStA ab. Wie diese in ihrem Ersuchen an Nationalratspräsident Rosenkranz festhält, begründet Hangers Sachverhaltsdarstellung „den Anfangsverdacht einer gerichtlich strafbaren Handlung“ gegen Kickl. Vor allem in Zusammenhang mit Kickls Darlegungen zu Inseratenvergaben vermutet die WKStA eine „wahrheitswidrige Angabe“. Der FPÖ-Chef hatte vor dem U-Ausschuss ausgesagt, sich in seiner Zeit als Innenminister (Dezember 2017 bis Mai 2019) um Inserate "nicht gekümmert" zu haben.

Daher will die WKStA nun gegen den FPÖ-Obmann wegen Verdachts auf falsche Beweisaussage ermitteln. Bevor sie damit beginnen kann, muss sie auf die Auslieferung durch den Nationalrat warten.