Wo die neue Maskenpflicht überall gilt

Bereits am Dienstag hat das Gesundheitsministerium beschlossen, die Maskenpflicht erneut zu verschärfen: In Supermärkten, Banken und Apotheken. Aus der neuen Verordnung, die das Gesundheitsministeriums in der Nacht auf Donnerstag veröffentlicht hat, geht jetzt hervor, dass auch andere Bereiche betroffen sind.

Wo gilt die Maskenpflicht nun konkret?

Die Maskenpflicht gilt ab Freitag auch in Bäckereien, in Fleischereien und allen anderen "Verkaufsstätten von Lebensmittelproduzenten". Mitgemeint sind auch Tankstellen, die einen angeschlossenen Lebensmittelshop betreiben. Außerdem muss die Maske in Postfilialen und bei allen Postpartnern getragen werden.

Die Regelung gilt sowohl für die Kundinnen und Kunden, als auch für die Betreiberinnen und Angestellten - "sofern zwischen den Personen keine sonstige geeignete Schutzvorrichtung zur räumlichen Trennung vorhanden ist, die das gleiche Schutzniveau gewährleistet", heißt es in der Verordnung.

Neu ist auch, dass Besucherinnen und Besucher von Pflegeheimen, Kranken- und Kuranstalten Maske tragen müssen. Für Besuche in Gesundheitseinrichtungen hat es die Maskenpflicht in dieser konkreten Form noch nicht gegeben. Bisher war die Vorgabe nur, das Infektionsrisiko durch geeignete Schutzmaßnahmen zu minimieren.

Neuinfektionen

Am Donnerstag, nur einen Tag vor dem Inkrafttreten der Maskenpflicht, sind die Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden um 170 Fälle angestiegen. Zuletzt waren es um die 100 täglich. Somit gibt es laut Gesundheitministerium 1445 aktive Fälle in Österreich, die meisten in Oberösterreich und Wien. 87 Menschen sind aufgrund des Virus im Spital, 15 auf der Intensivstation.

Wie verwendet man die Maske richtig?