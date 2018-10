"Wochenblick" holt sich "Identitären" als Redakteur

Umstrittenes Blatt mit rechtsextremer Personal-Verstärkung.

An der politischen Schlagseite der oberösterreichischen Zeitung „Wochenblick“ dürfte sich so bald nichts ändern – trotz mehrmaliger Verurteilungen durch den Presserat, der dem Blatt vorwarf, es habe seine Leser in Artikeln zur Flüchtlingskrise „auf geradezu systematische Art und Weise getäuscht“. Die jüngsten redaktionellen Umbildungen legen nahe, dass es in Fragen der Blattlinie zu keinem Umdenken kommen wird. Der Zeitschrift – sie wird von einem früheren FPÖ-Gemeinderat geleitet – kamen in den vergangenen Monaten mehrere Redaktionsmitglieder abhanden.

Rechtsextreme Verstärkung

Ex-Kolumnistin Nicole Di Bernado etwa ist inzwischen zur stellvertretenden Obfrau der FPÖ Klagenfurt aufgestiegen. Um den personellen Aderlass zu kompensieren, holte sich der „Wochenblick“ Verstärkung von einem Kader der rechtsextremen Identitären Bewegung: Julian Utz, langjähriges Mitglied der radikalen Jugendgruppe, fungiert seit Kurzem als Redakteur, wie der Website der Zeitung zu entnehmen ist. Die redaktionellen Entscheidungen haben auch eine politische Dimension: Seit Regierungsantritt bedachten die FPÖ-Minister ­Norbert Hofer und Herbert Kickl den „Wochenblick“ mit rund 36.000 Euro Inseratengeldern.

