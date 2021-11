Wokeness: Was geht (noch)?

In der Gegenwart, wo identitätspolitische Debatten zu einer Art Kulturkampf zwischen den Boomern, so der Jargon für die Generation der Babyboomer, und den Snowflakes, so der neue Terminus für die mit einer weit höheren Toleranzempfindsamkeit ausgestatteten Millennials, führen, wäre die Schmidt-Show, so ist er heute überzeugt, „nach dem Vorspann wieder bereits zu Ende“. Zum neuen Woke-Bewusstsein, das sich inzwischen durch Feminismus, Klimadebatten, Gender-Diskurse, das Feuilleton und die gesamte Popkultur zieht, sagt der in den Teilzeitruhestand getretene Entertainer:„Mein aktueller Lieblingssatz: ‚Er macht Satire, ohne zu verletzen.‘ Das entspricht Fußball, ohne gewinnen zu wollen. Ich glaube aber, dass die Welle wie alles vorübergeht.“